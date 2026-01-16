「棋聖」驚傳病逝！橫掃日本多名九段高手 聶衛平這麼點評「AI下圍棋」

陸媒報導，中國知名圍棋大師、中國圍棋協會名譽主席、「棋聖」聶衛平驚傳逝世的消息，享壽74歲，女兒聶雲菲發出訃告證實，聶衛平因病醫治無效，於2026年1月14日與世長辭。1980年代中日圍棋擂台賽，聶衛平為中國取得勝利，更因連勝創造神話，此外，他也為中國「棋壇」培養出多位世界冠軍，被視為上世紀中國圍棋振興的關鍵人物。

據《中央社》報導，聶雲菲沉痛證實，中國圍棋界泰斗聶衛平在1月14日晚間10時55分與世長辭，訃告中除細數聶衛平的輝煌成績，聶衛平曾數度表示，對於圍棋有益處的事情，他都會不遺餘力，「他將畢生心血毫無保留地奉獻給中國圍棋的普及、推廣與發展事業，用一生踐行了對圍棋事業的赤誠初心與執著堅守。」致力發揚傳承圍棋文化、提升台灣圍棋的國際能見度的「海峰棋院」，也在臉書轉發相關訃告表示哀悼。

中國圍棋領軍人物 「聶旋風」橫掃日本高手 ​

1952年8月，聶衛平生於河北深州市，自幼與父學棋，後師從雷溥華等頂尖高手，1973年進入國家集訓後開始展露頭角，1982年他被中國圍棋協會授予9段、1988年被授予圍棋「棋聖」稱號，成為中國圍棋的領軍人物之一。值得注意的是，由於7、80年代，日本棋手在圍棋屆占據上風，長期壓制中國圍棋界，綜合陸媒報導，此時的聶衛平猶如一道光，他在1976年首度造訪日本擊敗多名九段高手，獲得「聶旋風」的稱號，震撼棋壇。

而後於1980年代的中日圍棋擂台賽中，聶衛平取得11連勝，打敗日本多位一流棋手，據統計，前3屆中日圍棋擂台賽，聶衛平豪取9連勝；中國圍棋打包前3屆擂台賽冠軍，被視為中日圍棋交手史的轉折點。而後，聶衛平出任圍棋國家隊總教練，培養多位世界冠軍，延續中國圍棋界的輝煌時代。另據香港文匯網報導，另外，由於人工智慧（AI）時代來臨，AlphaGo曾與韓國圍棋世界冠展開人機大戰，聶衛平認為，即使AI圍棋水平再高，最偉大的還是人；但在2017年，在自家弟子敗給AI後，聶衛平也說，AlphaGo確實有幾部棋完全出乎職業棋手意料，布局有許多妙招。​

