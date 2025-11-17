棍棒與蘿蔔？ 川普集結軍力但暗示可能與馬杜洛對話

法新社報導，美國總統川普(Donald Trump)16日暗示，未來可能考慮和委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)舉行會談。隨著美國在加勒比海的軍事集結，已激起這兩國的緊張關係。

川普發表這番談話之際，正值華盛頓宣布計劃把一個美方聲稱由馬杜洛運作的「太陽組織」(Cartel de los Soles)指定為恐怖組織，此舉進一步加劇了風險。

川普在佛羅里達告訴記者，「我們可能會和馬杜洛進行些討論，我們將看看結果如何」。他並補充說，「他們會想要談的」。

當被追問更多細節時，川普回答說，「委內瑞拉想要對話。這意味什麼？你來告訴我，我不知道…我願意跟任何人談」。

美國國務院在16日稍早表示，將把馬杜洛領導的「太陽組織」歸類為外國恐怖組織，從11月24日生效。

美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)發表聲明說，「太陽組織」和「阿拉瓜火車」(Tren de Aragua)與「西納羅亞集團」(Sinaloa Cartel)等其他被認定的外國恐怖組織，在西半球製造恐怖暴力事件、並販運毒品到美國與歐洲。

國務院此舉正值美國在加勒比海進行大規模的軍事集結，華盛頓表示這是為了阻止毒品走私到美國的必要之舉。

但卡拉卡斯(Caracas)聲稱，這其實是一項要推翻馬杜洛的計謀，美國視這位左派總統為非法領袖和毒梟，但馬杜洛予以否認。(編輯：宋皖媛)