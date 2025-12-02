棒打鴛鴦引來撻伐詛咒！黃瑄「走心」不忍了回嗆

黃瑄拍攝8點檔10多年，難得對觀眾留言走心。（台視提供）

台視8點檔《寶島西米樂 守護》新單元2日登場，黃瑄飾演的西服店老闆娘「曉蘭」為了留住西服店，執意拆散中和、春燕CP，強勢促成中和與自己女兒海珍的婚事，讓不少觀眾氣炸。網路上出現鋪天蓋地的撻伐聲浪，甚至有失控出現「詛咒式攻擊」留言，讓拍了10多年8點檔的黃瑄首度坦言：「這次真的走心了。」

黃瑄透露自己原本很少細看留言，沒想到一點開就像「打開潘朵拉的盒子」負面情緒瞬間湧出。她一開始看到留言還會想替角色解釋：「其實曉蘭每一個選擇都是有脈絡的，如果從頭一路看下來，就會懂她為什麼會變成今天這個樣子。」但後來也無奈笑說：「想想還是算了，認真就輸了。」更誇張的是，黃瑄甚至還曾遇到網友氣到留言詛咒她「賺這麼多錢也沒命花」，讓她一時忍不住親自回嗆「已經開始花了不少」，結果竟遭對方立刻封鎖，讓她事後想起來也是好氣又好笑。

對於觀眾痛批角色太自私、棒打鴛鴦，黃瑄自嘲：「說真的，在8點檔的世界裡，劇情如果要更誇張，我大概早就把春燕（何宜珊 飾）推下山坡、下毒害人了，但這些我統統都沒有耶！我又沒殺人放火，大家怎麼會氣成這樣？」她也認為，或許正因為劇情設定貼近人生，角色的轉變太像真實存在的人，觀眾才會不自覺將情緒投射得更深、更重，她笑說：「反而那些太離奇的反派，大家看完就笑笑過去。」

戲中也能看到她出現不適、強撐精神的狀態。黃瑄坦言，這樣的設定其實讓角色更立體：「她不是鐵打的女強人，也是在一個一個選擇中，把自己逼到快撐不住。」對於觀眾的不滿聲浪，黃瑄也逐漸調整心態，告訴自己不要再一一去看，劇中角色在丈夫離世後面對一連串的問題，她有感而發表示：「留下來的人其實很辛苦，曉蘭只是被迫在崩塌的人生裡，做出她以為唯一能保住一切的選擇。」，黃瑄也感謝仍有不少觀眾私訊替她加油，給了她繼續投入角色的力量。

