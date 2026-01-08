一棒接一棒 東華大學史懷哲研習培訓

張文權教授解說SEL如何融入課程

國立東華大學師資培育中心舉辦「115年史懷哲精神教育服務計畫」培訓研習，並舉行「114年史懷哲營隊證書」頒發典禮，不僅回顧過去一年的耕耘成果，也象徵著教育領導力與熱忱在師資生之間一棒接一棒、無私傳承。

師培中心范熾文主任期勉，學弟妹能透過學長姐的奉獻精神，建立起對教育專業的深刻瞭解。他表示，營隊將以「東華教育超人」為努力圖像，要帶領團隊深入花蓮光復鄉服務。呼應現代教育趨勢，本次培訓也邀請張文權教授講授「社會情緒學習（SEL）」如何融入課程，協助師資生掌握引導學童情緒調節與人際互動的技巧。



除了情感層面，本次培訓亦強調科技融入教學。由黃義峰老師親自指導，分享如何運用最新AI工具製作課程計畫書的參考模板。不僅提升師資生撰寫教案的效率，更讓他們學習如何與科技共存，將數位資源轉化為偏鄉教學的強大後盾。