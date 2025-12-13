棒棒堂又失控！昔成員崩潰公開「驚人內幕」不忍了 目擊女星曝光

記者蔡維歆／台北報導

由快電商出資打造全新網路綜藝節目《OMO調查局》即將於12月18日在官方頻道開播！由夏和熙領軍阿本、木木共同攜手搭檔，3人展現各自特色與幽默，勢必為節目帶來歡笑精彩亮點。阿本打趣說：「他們都是厲害的主持人，我就是負責帥氣漂亮當花瓶就可以了！哈哈哈！很開心！」夏和熙則喊話：「如果你有氣血不順、生活不愉快就得看！」

夏和熙（左起）、木木、阿本搭檔。(圖／快電商提供）

是否會怕彼此默契上、工作上，有意見不同、甚至踩到彼此的地雷？阿本樂觀看待：「不會欸，熙熙會控制好我們，哈哈，我是最失控的！木木平常很美，但腦波很弱，不小心就會跟著我一起失控，還好有熙熙在！」夏和熙坦言：「多多少少還是會有一點害怕默契跟意見不同的地方，阿本出道的比較早是前輩，所以很多事情還是要爭尊重前輩，木木有在主持兒少節目，所以尺度的部分是我們比較需要拿捏的。」

廣告 廣告

聽聞要與對方合作的第一感想？木木第一時間直呼：「哇！好華麗的組合，我真的有在裡面嗎？」接著形容：「兩位一直都是我非常欣賞的前輩，熙熙在金鐘合作後我更加喜歡，是很認真而且很照顧後輩的人，有他在的地方我都很安心，阿本是大家公認的綜藝強者，而且在學生時期我也是看著棒棒堂節目長大的，偷偷說我家還有超克7的專輯，算是圓了一個跟小時候偶像合作的心願，很謝謝這次的機會，我們湊成一個很奇妙但很好玩的黃金三角，想到要一起主持，心裡一直都是興奮大於緊張。」

更多三立新聞網報導

獨家／苦撐半年不幹了！屈中恆妻Vicky便當店突收攤 「致命主因」曝

錄到一半大出包！主廚「當場崩潰大哭」嚇壞胡宇威 失控場面曝光

韓援樂天三本柱解散？禹洙漢、河智媛遭爆不續留台灣 樂天回應了

震撼彈！少女時代Tiffany認了熱戀卞耀漢明年秋天結婚 公司證實了

