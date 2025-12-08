棒棒堂小煜宣布離婚！ 用更舒服的方式陪伴彼此

小煜（楊奇煜）從《棒棒堂》出道，今年才拿下金鐘獎的肯定，8日宣布和結婚5年的老婆言言離婚，「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係」。

小鈺宣布離婚。（圖／翻攝自IG）

小煜全文

一直以來關心我的朋友們，想和大家分享我最近生活的改變，我和言言在今年 9 月平和地告別了婚姻關係。



這是我們在許多深度的對話、理解與沉澱後一起做出的決定，帶著感謝也帶著祝福。



這段過程讓我們學會放下執著也學會以更柔軟的方式看待人生，有些故事不必用「結束」形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴彼此。



接下來，我和言言會以家人的形式繼續支持對方，也希望外界能給我們家人子一些空間，讓生活保持過往的平靜日常。



由於目前生活重心已有所調整，更多心力都投注在孩子身上，為了不影響家人生活，關於家人的問題在此之後將不再回應，還請體諒，謝謝你們。