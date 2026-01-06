棒棒堂小煜成單親爸「帶孩子一起工作」 曝專屬手勢：集氣加油

小煜擔任《生命中最美好的5分鐘》主演。（圖／果陀劇場提供）





2026年果陀劇場舞動奇蹟音樂劇《生命中最美好的5分鐘》睽違五年感動回歸。作品以一個看似荒謬卻深刻動人的設定展開，「烏龍死神」讓主角重返人間短短5分鐘，邀請觀眾重新凝視那些被忽略的日常、被推遲的情感，以及我們總以為還來得及的陪伴。

主演小煜（楊奇煜）身為單親爸爸，他盡量將工作安排在孩子上課的時段，只要一有空就回家陪伴兩個孩子，甚至帶著他們一起體驗爸爸的工作日常。小煜自2021年起與果陀劇場合作，陸續演出《我在詐騙公司上班》、《三個傻瓜》，以及月底即將登場的《生命中最美好的5分鐘》，場場熱賣、口碑不斷。

廣告 廣告

小煜也分享，這些年來自己的心境與作品產生了更深層的連結：「每一部戲都會隨著年紀、時勢而有不同感受，雖然台詞和歌詞變化不大，但對親情與愛情的過程，卻能體會得更深。」如今以家庭與工作為生活重心的他也透露，每天送孩子出門上學前，親子都會一起打造專屬的「愛的手勢」，「就像一支球隊一樣集氣加油，給他們滿滿的動力，好好去上學。」

談到《生命中最美好的5分鐘》目前已排練兩個月的進度，小煜表示：「這齣戲真的讓人印象太深刻了，只要前奏一下，我就知道後面要接什麼，就算一度有點忘詞，透過排練，所有記憶也慢慢回來了。」對於此次加入的新卡司方宥心與鎮萬鈞，他也不吝給予高度肯定，指出兩位演員都曾以音樂劇作品入圍臺北戲劇獎，再加上經驗老到的「從哥」唐從聖坐鎮，彼此之間專業而流暢的拋接，讓整體演出火花十足，也讓他直言：「這齣戲真的非常值得期待。」



【更多東森娛樂報導】

●才傳愛玩越界！小煜再爆「愛酗酒」拖垮婚姻 經紀人回應了

●斷開小煜3個月！前妻曬辣照吐真實心聲：只是學會忍住

●離婚小煜4個月...「超辣前妻深夜曝心聲」：想更健康生活

