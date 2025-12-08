棒棒堂小煜拋離婚震撼彈！ 宣布結束5年婚姻

楊奇煜結婚5年突宣布離婚。（資料圖／楊奇煜提供）

「棒棒堂」成員小煜（楊奇煜）2020年結婚，婚後五年育有2子，原本以為一家四口的幸福生活，卻不如外界想像，小煜今（8日）稍早拋出離婚震撼彈，宣布夫妻倆在今年9月結束5年的婚姻生活，強調兩人是在一番溝通後做出的決定，未來會共同扶養小孩成長。

小煜稍早在社群曬出和前妻昔日的甜蜜合照，無預警宣布已經在今年9月離婚，他表示跟前妻言言經過一番溝通後，才做出這番決定，雖然兩人已經沒有婚姻關係，不過對於孩子的愛始終沒有改變，未來會以共同扶養的方式，陪著小孩一同成長，不僅讓他們在充滿安全感和愛的環境成長，兩人也會持續保持良好的溝通，維持孩子熟悉的溫暖。

廣告 廣告

小煜表示經過這段過程後，彼此學會放下執著，以更柔軟的方式看待人生，接著強調不會以「結束」來形容兩人關係，反倒認為是以更舒服的方式陪伴彼此，未來和前妻言言會以「家人形式」繼續支持對方，生活重心也會投注更多心力在小孩身上，除了呼籲外界能給小孩更多空間，讓他們的生活維持往常般的平靜，對於家人相關問題，未來也不會再做出任何回應。

小煜前妻言言原本在個人IG的自我介紹格裡，寫著「煜嫂」2個字，如今夫妻關係和平結束，她也已經默默將此稱號拿掉。

小煜前妻言言原本在個人IG的自我介紹格寫著「煜嫂」2個字，如今已經默默移除。(圖／panaiyen Instagram)

更多中時新聞網報導

鼓鼓娶大元9個月 鬆口已準備好當爸

張鈞甯隔20年合作言承旭

白潤音《星廚》用日文上菜獲封阿潤師