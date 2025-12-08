棒棒堂小煜突宣布離婚！結束5年婚姻「關係改變了」：帶著感謝也帶著祝福

藝人楊奇煜（小煜）今（8）日早上突然在社群公布，與老婆言言已於9月和平離婚，結束這段5年的婚姻，震撼不少粉絲。他提到，兩人是在「許多深度的對話、理解與沉澱後」共同作出的決定，雖然婚姻走到分岔點，但彼此之間的感謝與祝福依然存在。

小煜透露，他和言言的關係雖然轉換了形式，但對孩子、對家人的愛沒有改變，未來兩人會共同扶養孩子，希望讓孩子能在穩定、安全、有愛的環境裡成長，夫妻之間也會維持良好溝通，以家人的方式陪伴彼此的生活。他以平靜語氣表示，這段過程讓他們學會放下執著，也學會用更柔軟的心面對人生，「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴彼此。」

據《NOWnews》報導，言言目前已搬離家中，但仍會常常回家照顧孩子，兩人生活上也依然互相支持。小煜表示，接下來會將重心放在孩子身上，並希望外界能給予他們一些空間，讓生活回到平靜步調，之後不會再回應與家人相關的問題，希望大眾諒解，也讓孩子與家人的生活維持在原本的安穩軌道上。

小煜全文：

一直以來關心我的朋友們，想和大家分享我最近生活的改變，我和言言在今年 9 月平和地告別了婚姻關係。

這是我們在許多深度的對話、理解與沉澱後一起做出的決定，帶著感謝也帶著祝福。

關係的形狀雖然改變了，但對孩子的愛沒有改變，未來我們會一起以共同扶養的方式陪著孩子長大，讓他們在穩定、有安全感和充滿愛的環境裡繼續向前走，我們未來也會保持良好溝通維持孩子熟悉的溫暖。

這段過程讓我們學會放下執著也學會以更柔軟的方式看待人生，有些故事不必用「結束」形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴彼此。

接下來，我和言言會以家人的形式繼續支持對方，也希望外界能給我們和孩子一些空間，讓生活保持過往的平靜日常。

由於目前生活重心已有所調整，更多心力都投注在孩子身上，為了不影響家人生活，關於家人的問題在此之後將不再回應，還請體諒，謝謝你們。

