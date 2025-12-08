生活中心／綜合報導

藝人小煜今天無預警在社群宣布，已於今年9月與妻子言言，和平結束婚姻關係，消息曝光後引發外界關心，他也強調兩人雖不再以夫妻身份相處，但依舊保持良好互動，一同照顧家人，妻子言言也在晚間發出雙手合十的符號，感謝外界關心。

一同穿著黑色皮革情侶裝，棒棒糖男星小煜，2020年娶回正妹護理師女友，婚後兩人一起生下愛的結晶，看似幸福的婚姻生活，卻早在今年9月畫上句點。





棒棒堂小煜結束5年婚姻！ #-#前妻社群PO「雙手合十」回應

小煜無預警宣布離婚。（圖／小煜IG）

小煜無預警宣布，今年9月和平的告別了婚姻關係，這是兩人在深度對話與理解沉澱後，所做的決定，表示雖然關係的形式改變了，但對家人的愛沒也改變，未來也以更舒服的方式陪伴彼此。

藝人 小煜：「你要出門的時候，你老婆就會說，你確定你要出門嗎，你確定，我等一下會很累，我等一下要煮飯，我要幫他們洗澡，我要幫他們做什麼，你確定你要出門。」

但其實小煜過去曾在節目上表示，婚後因為育兒壓力，夫妻間多少有些摩擦，老婆言言甚至曾氣到離家出走，斷聯一整個晚上，加上自己工作錄影常常不在家，照顧家人的重擔瞬間都落在妻子身上，導致兩人關係日漸緊繃。





言言社群上發出雙手合十的符號。（圖／言言IG）





妻子言言，也在社群上發出雙手合十的符號，感謝大家關心，如今兩人選擇用不同的方式陪伴，或許是對自己彼此最好的方式。

