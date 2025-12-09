棒棒堂小煜離婚主因疑曝光！ 傳前妻簽保密協議封口

台男團「Lollipop棒棒堂」才風光拿下金鐘實境節目主持人獎，就接連爆出閃兵和感情風波，演藝事業受阻。然而，成員小煜（楊奇煜）昨(8日)無預警宣布離婚，再拋震撼彈。據週刊報導，兩人離異後，為了保護家人，前妻言言(言兒)配合小煜，有簽保密協議，但小煜某次在酒局嘴快，婚變才傳出。

小煜5年前甜蜜宣布結婚：「從今以後，我是她的人，她是我的女王。」婚後，夫妻倆生下兩個小孩，其中長子是特殊兒，因發展緩慢，需要上心理、音樂、職能等早療，且患有蠶豆症（G6PD缺乏症）、嚴重異位性皮膚炎，小煜、言言(言兒)花很多時間照顧兒子，工作、家庭兩頭燒。

廣告 廣告

根據《鏡週刊》報導，小煜、言言(言兒)常為家庭、育兒和工作爭執，且兩人脾氣都硬，曾衝動脫口「離婚」，再加上親友碎嘴小煜愛玩、可能「越界」，種種因素日積月累，不停地消磨感情。

其實兩人婚變，可從過往的訪談中找到蛛絲馬跡。今年5月小煜受訪坦言，因為忙於工作，返家後很少看到全家都醒著，負責打點家務事的言言(言兒)，曾自嘲像單親媽媽，但體諒小煜為家打拚，僅要求對方「把衣服洗一洗」。外界猜測，他們倆可能長期在家庭、工作中失衡，造成婚姻破裂。

不過，小煜的離婚聲明中，隻字未提分開的細節，僅說和言言(言兒)經過長談，決定於今年9月結束婚姻，未來繼續以「家人形式」互相支持，並共同撫養家人。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

更多中時新聞網報導

温昇豪曝身高焦慮 「脫鞋後和林志玲同高」

雙哲一后齊聚大巨蛋慈善開唱

帕拉斯PALLAS 最忙新人樂團