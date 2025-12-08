棒棒堂小煜離婚！宣布結束5年婚姻 認和平分開：以家人形式繼續支持對方

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

團體棒棒堂成員小煜（楊奇煜）2020年跟護理師老婆言言結婚，但今（8）日他卻無預警宣布離婚，「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係。」震驚外界，隨後表示這是兩人一起做的決定，未來將以家人形式繼續支持對方。

棒棒堂小煜宣布離婚。（圖／翻攝自小煜IG）

小煜坦言，兩人是在深度的對話、理解與沉澱後一起做出的決定，同時帶著感謝、祝福，而雖然兩人的關係改變，「但對孩子的愛沒有改變，未來我們會一起以共同扶養的方式陪著孩子長大，讓他們在穩定、有安全。」而在過程中彼此也學會放下執著，並以更柔軟的方式看待人生，「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴彼此。」

最後，小煜提到，往後彼此會以家人的形式繼續支持對方，希望外界可以給與他們空間，讓生活恢復平靜，「由於目前生活重心已有所調整，更多心力都投注在孩子身上，為了不影響家人生活，關於家人的問題在此之後將不再回應，還請體諒，謝謝你們。」

小煜IG全文：

一直以來關心我的朋友們，想和大家分享我最近生活的改變，我和言言在今年 9 月平和地告別了婚姻關係。

這是我們在許多深度的對話、理解與沉澱後一起做出的決定，帶著感謝也帶著祝福。

關係的形狀雖然改變了，但對孩子的愛沒有改變，未來我們會一起以共同扶養的方式陪著孩子長大，讓他們在穩定、有安全感和充滿愛的環境裡繼續向前走，我們未來也會保持良好溝通維持孩子熟悉的溫暖。

這段過程讓我們學會放下執著也學會以更柔軟的方式看待人生，有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴彼此。

接下來，我和言言會以家人的形式繼續支持對方，也希望外界能給我們和孩子一些空間，讓生活保持過往的平靜日常。

由於目前生活重心已有所調整，更多心力都投注在孩子身上，為了不影響家人生活，關於家人的問題在此之後將不再回應，還請體諒，謝謝你們。





