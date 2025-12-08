棒棒堂小煜震撼宣布離婚「換方式陪伴」一票人狂歪樓：跟王子有沒有關係

娛樂中心／綜合報導

藝人小煜（楊奇煜）從男團棒棒堂出道，2020年與妻子李顏言結婚後生下兩子，成為一家四口的家庭生活，沒想到婚姻僅維持四年，小煜今（8）日宣布在9月就告別婚姻關係，消息曝光震撼演藝圈，不過竟然有一票網友歪樓回應「跟王子有沒有關係？」

小煜一早發文宣布離婚，表示這項決定是經過多次深度溝通、理解與沉澱後，與妻子共同做出的選擇。小煜強調，儘管兩人關係形式有所改變，對家人的愛始終不會變，未來兩人將以共同扶養的方式陪伴家人成長，讓家人在充滿安全感與愛的環境下長大。

小煜宣布離婚。（圖／翻攝自小煜IG）

小煜感性提到，這段過程讓他學會放下執著，以更柔軟的方式面對人生，「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴彼此。」而小煜也呼籲外界給一家人一些空間，讓生活保持過往的平靜日常。最後，小煜表示目前生活重心有所調整，他將心力全放在家人身上，為了不影響家人生活，往後他將不再回應任何與家人相關的問題，盼望外界體諒與理解。

消息曝光後，一票網友紛紛歪樓表示「跟王子有沒有關係？」、「該不會王子…」、「該不會又有王子的局吧？」、「跟網子有關嗎？」。

