棒棒堂小煜驚爆離婚！5年婚姻畫句點

男團「棒棒堂」成員小煜（楊奇煜）今日透過社群平台發布聲明，宣布與妻子李顏言已於今年9月正式簽字離婚。小煜在聲明中表示，這項決定是兩人經過多次深度溝通、理解與沉澱後共同做出的選擇。

小煜2020年與李顏言結婚，婚後陸續迎來兩名兒子。他在聲明中強調，儘管兩人關係形式有所改變，但對孩子的愛始終不會變。未來將以共同扶養的方式陪伴孩子成長，讓他們在充滿安全感與愛的環境下長大。

小煜提到，這段過程讓他學會放下執著，以更柔軟的方式面對人生。他表示有些故事不必用結束形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴彼此。目前他的生活重心已調整至孩子身上，為不影響家人生活，往後將不再回應任何與家人相關的問題。

廣告 廣告

棒棒堂今年4月全員合體回歸，以節目《來吧！哪裡怕》奪下金鐘60實境節目主持人獎，原本傳出明年將舉辦成軍20週年演唱會。

然而團員近來風波不斷，威廉今年5月被檢警查出涉閃兵案，以50萬元交保，手上4個節目主持棒全被換下，月收入從50萬元歸零。小杰也在新北地檢署第三波搜索時遭拘提到案，最終以35萬元交保。他事後發出聲明道歉，表示年輕時因一時失慮誤入歧途，如今深知行為不當，會全力配合檢方調查。

王子則陷入「粿王風暴」，被指控與粿粿有不倫關係。王子坦承與女方超過朋友間應有的界線，但否認破壞兩人家庭。經紀公司喜鵲娛樂已停止王子所有演藝事業規劃及活動安排。

相較之下，阿緯轉往餐飲業發展，身為緯豆集團創辦人暨董事總經理，集團營收超過10億元。敖犬去年10月娶回小10歲的空姐女友，婚後共同經營YouTube頻道分享生活日常。

棒棒堂成軍19年首度拿下金鐘獎，團體邀約不斷，原本計畫啟動節目第二季，並已談好新北耶誕城演出。未料團員接連爆出負面新聞，讓後續商業活動全部停擺，20週年演唱會計畫也充滿變數。

更多品觀點報導

醫界王陽明第三段婚姻觸礁！賴弘國刪光昔甜蜜合照

黃子佼認了「離婚孟耿如」！二審開庭求輕判：要給扶養費

