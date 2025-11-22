棒棒堂接連出事 威廉致歉：最近事情比較多

邱勝翊（王子）與粿粿爆出婚外情引發爭議，「棒棒堂」隊友威廉與妻子卓君澤22日出席台灣優質生命協會舉辦的「第一屆星動盃-明星匹克球公益賽」坦承事前並不知情，但既然大家都是夥伴，應該在彼此低潮時拉對方一把，「不好意思，最近棒棒堂事情比較多」。

他說，不管小杰還是王子，對他而言不僅是團員也是工作夥伴，「王子更像是我們的弟弟，事情開始我們完全不知情，但事情已經發生了，對三方來說沒有真正的贏家，我相信在經過這次事件後，可以成為相對更好的人。」

他也再次為自己和小杰的閃兵行為道歉，「當然發生這樣的狀況不太好，我相信我們大家都一直想要為年輕時犯的錯誤去彌補和改進，因為我們遇到的狀況是類似，我有請他要準備好心情，因為後面還會面對到一些司法，我覺得心情的調適還滿重要的。」

曾國城昨明顯體型小一圈，開心透露3個月內瘦身8公斤，「走路有風了，瘦成一道閃電，瘦了8公斤，腰圍小了快10公分，現在83、84公斤」。他笑言，減重動力是好友利菁先前修圖、分享在社群的照片。

胡瓜日前在《綜藝大集合》示範遊戲，誤觸籃籃胸部，引起批評。好友陳美鳳表示，籃籃就像胡瓜的女兒，不可能有其他想法，「我個人看起來，有時候運動、跳舞難免都會（碰到），瓜哥是很Nice的人，他在做節目時很用心，把效果呈現給觀眾朋友看」。

方芳芳多年來都熱衷公益，她昨鼓勵年輕世代投入志願服務，「能夠在球場上為花蓮出力，真的很有意義。」