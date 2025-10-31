棒棒堂敖犬生日愛妻告白：我會好好愛妳 網友奉勸：遠離王子

敖犬生日與老婆一起慶生，甜蜜合照羨煞眾人。（翻攝敖犬、發發 IG）

男團「棒棒堂」近期風波不斷，王子（邱勝翊）爆出與已婚女星粿粿的不倫事件，引起熱議，同團成員敖犬（莊濠全）因為業配文案被網友誤解是在嘲諷王子，讓妻子發發跑出來護夫，昨（30日）敖犬再出招，甜蜜迎來結婚周年與43歲生日，夫妻大曬恩愛。

敖犬轉發老婆發發限動感謝愛妻。（翻攝敖犬、發發 IG）

昨深夜，敖犬在社群分享與妻子發發的慶祝照片。照片中，他穿白色T恤、戴CK棒球帽，休閒中帶帥氣；發發則一襲黑色透視紗裙優雅現身。兩人先親密相擁，再前往高檔牛排館慶生，桌上有生日蛋糕、iPhone17及手寫卡片，上面寫著「HAPPY BIRTHDAY OWODOG Family！一起白頭偕老OH！」，甜蜜互動讓粉絲直呼：「閃瞎了！」

廣告 廣告

發發也在社群發長文告白，稱敖犬為「超人」，寫下：「和你結婚真的是件很美好的事，我們是戀人、家人、戰友，也在相處中一起成長，謝謝你治癒我的焦慮與內耗。」敖犬則回覆愛妻：「有妳真好……謝謝妳這三年來給我的所有愛與支持，我會好好愛護妳。」

敖犬43歲生日與結婚週年一起慶祝。（翻攝敖犬、發發 IG）

敖犬與發發於去年10月結婚，當時他在節目中求婚成功，但覺得缺少浪漫，便在發發生日再次單膝下跪送戒指，讓愛妻感動不已。婚後兩人甜蜜如昔，經常在社群曬日常互動。

敖犬秀夫妻恩愛，卻被網友歪樓要小心棒棒堂成員王子。（翻攝敖犬、發發 IG）

粉絲們看到敖犬的幸福，也紛紛留言祝福：「棒棒堂我最喜歡的是你，要一直幸福下去」、「生日快樂，疼你的太太加分，永遠幸福！」甚至有網友幽默提醒：「請跟王子保持距離，他有人妻癖好」，引發大票粉絲笑翻。

更多鏡週刊報導

簡廷芮切割美國團「不倫另一對」 小開老公硬起來挺了

破除封麥謠言！85歲謝雷上《冰冰Show》 原key完美高音盡顯歌王風範

《怪奇物語》第5季預告曝光 明年1月1日迎來最終章