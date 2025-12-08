棒棒堂狂出事！小煜離婚掀熱議 「人生勝利組」是他

棒棒堂成員接二連三出事掀熱議。（圖／翻攝自威廉IG）





棒棒堂小煜今（8）日無預警宣布離婚，「這是我們在許多深度的對話、理解與沉澱後一起做出的決定，帶著感謝也帶著祝福。」這段時間以來，團體成員接二連三出事，掀起不少網友熱議，不過其中一個成員則被封為「人生勝利組」。

棒棒堂今年雖然以《來吧！哪裡怕》拿下金鐘獎實境節目主持人獎，然而成員威廉、小杰先後捲入逃兵爭議，團體原訂的工作計劃也全部喊卡，沒想到形象正面的王子（邱勝翊）又與粿粿（江瑋琳）爆發不倫戀，公司也宣布全面停工。

如今小煜宣布離婚，棒棒堂成員相繼出事，讓網友大酸「今年真的是棒棒堂最紅的一年」。不過成員阿緯在棒棒堂中人氣並非最高，然而不僅成功從歌手轉型為餐飲大亨，婚後育有一子一女，家庭生活美滿，愛情事業兩得意，也被網友封為「人生勝利組」。



