棒棒堂王子爆偷吃粿粿！ 敖犬遭疑「消費團員醜聞」反擊了

男星范姜彥豐昨（29）日透過影片公開指控，妻子粿粿婚內出軌，對象是「棒棒堂」成員王子（邱勝翊），且握有兩人明確出軌證據。而同團成員敖犬（莊濠全）晚間恰好PO出一段業配影片，內容為質疑妻子出軌，就被部分網友質疑「利用兄弟蹭熱度」，對此，他親發聲澄清：「2週前就訂好日期發布，只是在完成自己工作」。

男團棒棒堂2024年在解散15年後，重新合體錄製實境節目《來吧！哪裡怕》，並於2025年4月在第20屆KKBOX風雲榜演唱會合體演出，也屢傳團體將重新復出。不過近日因成員威廉（廖亦崟）、小杰（廖允杰）涉逃兵風波而停擺。

未料，29日王子再遭范姜彥豐指控，與粿粿發展婚外情，他對此也發聲道歉，坦言「在得知女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間應有的界線。」

而晚間恰好敖犬與妻子兼經紀人發發PO美容補品業配，影片腳本內容為敖犬認為妻子常常不在家、講電話也不太對勁，懷疑妻子是否變心了，喊「該不會有別人了吧？」

這影片曝光後，被部分網友批評「有蹭上這波話題」、「利用團員醜聞打廣告」、「藉機蹭熱度」等，發發就公開與廠商的對話紀錄，可見14日已確認好腳本、15日為拍攝日，直接打臉網友「我們的合作影片2週前就拍完了，10/2就已經訂好發布日期，請不要惡意揣測，我們只是在完成工作，謝謝。」

敖犬則是反擊另個質疑他蹭熱度的網友：「好啦，不要煩，這腳本我跟發發3週前就拍完了，2週前就訂了今天發布，我們只是在完成自己工作，有什麼好蹭，無聊。」

