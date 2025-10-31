棒棒堂陷不倫戀、逃兵！「這天團」含金量上升！網讚：當過兵又專情
昔日偶像男團「棒棒堂」因王子捲入不倫戀再度成為焦點！近期團員接連爆出負面新聞，成員小杰（廖允杰）被揭發花30萬元偽造高血壓病歷逃兵，已遭檢方拘提偵查；威廉（廖亦崟）則疑涉逃兵役，從綠島返台後被偵查中。
而昔日人氣王「王子」邱勝翊，則在演藝圈掀起「不倫風暴」，被指介入粿粿（江瑋琳）與范姜彥豐婚姻，三位棒棒堂成員相繼惹議，讓粉絲感嘆：「偶像團的黃金年代，真的回不去了。」
棒棒堂再陷風暴：從逃兵到不倫戀
棒棒堂出道以來形象健康，但近年新聞不斷。小杰在2025年10月被爆以30萬元偽造病歷逃兵役，遭檢方拘提偵查；威廉則傳出疑似利用假理由延役，目前仍在偵查中。
就在兵役風波延燒之際，王子又被捲入婚外情。讓「棒棒堂」聲勢從奪得金鐘獎的喜悅重重摔到谷底。
網友反讚5566：至少都當過兵、感情專一
就在棒棒堂頻出狀況之際，另一個昔日男團「5566」卻意外被「升級封神」。網友翻出成員履歷驚覺──除了彭康育（小刀）因傷提前退伍外，其餘成員皆完成兵役，還各個感情穩定、婚姻幸福，讓人直呼：「5566的含金量越來越高！」
孫協志：在出道中期曾入伍，雖然具體軍種與服役時間未公開，但已確實完成兵役。與韓瑜離婚後，2025年再婚夏宇童，感情穩定、婚後生活甜蜜，堪稱「實力派隊長」。
王仁甫：與季芹結婚多年，育有一對兒女，還攜手經營民宿，被封為「模範老公」。
許孟哲：是團內年紀最小成員，加入5566時仍是高中生，完成學業後才在2011年底入伍，服役時間約為法定一年多。當時團員們還曾一同陪伴他入伍。2011年服兵役、2012年退伍。婚後與趙孟姿育有一女一子，時常放閃，是「寵妻代表」。
王少偉：服役於陸軍步兵，服役時間約1年10個月，地點為金門西邊島嶼。他是退伍後才正式踏入演藝圈，服役期間曾遭遇兵變事件。感情低調但從無負面新聞。
小刀（彭康育）：因腰傷因素未能完整服役，後來提前退伍。2003年因腰傷退出5566，現為企業執行長，家庭穩定，遠離演藝圈喧囂。
隨著棒棒堂成員連環出事，網路上掀起「世代對比潮」。有網友笑稱：「棒棒堂是偶像團體，5566是人生團體！」更有人在PTT上留言：「5566才是真男人團──當過兵、顧家庭、不偷吃。」
在台灣演藝圈逐漸走向「真實人格時代」的當下，5566反而憑著低調生活與穩定形象重獲好評。對比棒棒堂接連爆雷，不少網友直言：「王子再怎麼帥，也比不上王仁甫顧家的樣子。」
