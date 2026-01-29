棒棒堂難再合體？楊奇煜鬆口王子近況：就讓他消失吧

左起楊奇煜、方宥心、唐從聖、鎮萬鈞。(記者潘少棠攝)

〔記者蕭方綺／台北報導〕唐從聖、楊奇煜、方宥心今排練果陀舞台劇《生命中最美好的5分鐘》，劇中楊奇煜穿梭到2019年，台詞有段是談到當今最紅的男子團體，竟扯出F4和Lollipop棒棒堂，相當逗趣。然而Lollipop棒棒堂從去年拿下綜藝金鐘實境節目主持人獎後，團員因兵役問題，還有「王子」邱勝翊卷入婚外情風波難再合體，同場唐從聖也以此為梗稱雖然棒棒堂難再合體，但指著楊奇煜、鎮萬鈞說：「有這麼棒的演員，還有個姓唐的，就把這齣戲當棒棒堂合體吧。」

楊奇煜今被問及團體合體，他表示對團體感情依舊很深。(記者潘少棠攝)

楊奇煜今被問及團體合體，他無奈說：「我對團體感情依舊很深，不可能因此鄙棄團體，我的團員想做這件事(合體)，我就會跟著做。」他坦言和王子依舊有聯絡，對於他神隱3個多月，近日在經紀公司喜鵲娛樂的春酒現身，他無奈說：「你就讓他消失就好了啊，我也沒辦法代替他回答。」

他去年9月離婚，獨自照顧2個兒子，他提到先前兒子陪他到劇場排練，沒想到卻造成自己麻煩，苦笑說：「他們會一直發出聲音，無法乖乖坐著看，讓我無法專心工作，好在累了之後，就坐下看我們演戲。」還吐槽兒子很色，到劇場就會默默纏著大姐姐。至於兒子會想朝演藝圈發展？他正在培養兒子唱歌技能和節奏感。

左起楊奇煜、方宥心、唐從聖、鎮萬鈞。(記者潘少棠攝)

劇中，楊奇煜飾演落魄音樂人，在人生低谷時遭逢橫禍，卻因死神誤判而獲得重返人間的機會，展開一段段只有「5分鐘」的時空穿梭旅程。五年前首演時，楊奇煜正值事業低潮，甚至在演出前夕膝蓋受傷帶傷登台；此次再度回歸，他感性分享：「這次是以健康的狀態站上舞台，不再因為害怕受傷而保留，而是毫無保留地全力演出，某種程度上也替這個角色完成了遺憾的彌補。」

他更形容他所飾演的角色在一次次5分鐘的人生回返中成長，讓他重新檢視自己的人生片刻，那是一段『轉大人』的過程。」《生命中最美好的5分鐘》在1／30-2／1在台北城市舞台演出，3／28在嘉義縣表演藝術中心、5／23-24在桃園展演中心、6／13-14在台中中山堂、7／11-12在高雄衛武營演出。

