棒棒堂風波不斷！阿緯曬合照慶19週年 釣出威廉自嘲：我要求職

棒棒堂金鐘60才全員風光踏上紅毯，沒想到馬上接連出事。攝影組

男團棒棒堂近來負面新聞不斷，本來以節目《來吧！哪裡怕》奪下金鐘60實境節目主持人獎，隨後卻接連爆出兵役與感情風波。威廉捲入閃兵爭議後、小杰也被逮，王子（邱勝翊）更因捲入婚外情風波遭全面停工，成員們未來動向受到高度關注，成員阿緯今（2日）突然曬出棒棒堂六人合照，慶祝成團19年，小煜與威廉也一同留言互動。

阿緯曬出6人合照。翻攝IG@superaweine

阿緯先前在金鐘慶功宴上曾強調，除威廉外其他團員的兵役都沒問題，沒想到3天後小杰就因為閃兵被逮，他也公開道歉，表示自己受訪時說的話造成誤解，「如今團員再次面臨兵役問題，我感到非常遺憾。」而在出道19週年這天，他也在社群發出六棒大合照，寫下：「今天好像是出道19週年，生日快樂。」儘管棒棒堂處於低潮中，他仍不避諱外界眼光獻上祝福。

廣告 廣告

貼文一出，小煜立刻跳出來吐槽：「你不是轉行很久了？」阿緯也搞笑回應：「我現在主要業務是看著你兒子不要靠近我女兒。」威廉則以哭笑不得的符號留言：「19年了…老闆我要求職。」隨後他也另外發文開玩笑說：「19年唯一沒變的是阿緯的身高…19歲生日快樂。」以幽默方式化解團體低氣壓。

威廉、小煜都留言。翻攝IG@superaweine

面對小杰與王子接連陷入爭議，威廉日前受訪坦言替團員擔心，他以自身同樣遭遇分享心路歷程，鼓勵小杰調適心情，並相信大家會從年少犯下的錯誤中學習，而提到王子捲入婚變，他則說對方如同弟弟一般，希望他能從中成長，並強調願意陪伴彼此度過人生的低潮，「這是人生一個坎，大家都要花時間去克服。」



回到原文

更多鏡報報導

日啦啦隊VENUS首來台！加開「元氣應援區」 菊池桃子驚喜登場

宋偉恩錄影失控暴走！對女星怒吼「妳憑什麼」 陳漢典勸架反遭殃

李杏男友青春期不爽就講！「寫信投訴」竟被校長讚：年輕人就要敢衝