棒棒堂風波總盤點！不只小煜離婚 威廉、小杰輪番爆閃兵、王子慘變小王

Lollipop棒棒堂成員敖犬（左起）、王子、阿緯、小煜、小杰、威廉10月風光出席金鐘獎，一舉抱走實境節目主持人獎座。翻攝IG@yangchiyu

台灣偶像男團Lollipop棒棒堂今年4月睽違15年「六棒合體」開唱，10月更以《來吧！哪裡怕》奪下金鐘獎實境節目主持人獎，沒想到也風波不斷，陸續爆出閃兵及感情風波，就連小煜（楊奇煜）也在今天（8日）無預警官宣離婚了，再度拋下震撼彈！

棒棒堂4月合體勾回憶殺

棒棒堂4月時在KKBOX風雲榜睽違15年全員合體表演。資料照／KKBOX提供

棒棒堂今年4月在「KKBOX風雲榜」熱血合體，敖犬、小煜、威廉、阿緯、小杰、王子6名成員的熱歌勁舞，勾出無數粉絲的青春回憶殺。沒想到1個月後，威廉就捲入閃兵風波，不只自己的工作全面停擺，也連累團體包括新北耶誕城、跨年場次以及《來吧！哪裡怕》第二季，都確定喊卡。

威廉5月爆出閃兵

棒棒威廉5月時爆出閃兵，工作全面停擺。資料照／呂健豪攝

小杰10月閃兵被拘提

棒棒堂小杰10月時成為第3波閃兵藝人拘提名單。資料照／李智為攝

王子10月底爆出偷吃人妻粿粿

王子（右）爆出偷吃人妻粿粿形象大傷。翻攝IG@meigo.c

小煜今官宣離婚

40歲的小煜（右）與圈外老婆言言結婚5年育有2子，今宣布離婚。翻攝IG@yangchiyu

廣告 廣告

威廉在10月隨團敲響金鐘時，還自曝已有5個月零收入，一度想賣出市價約1500萬元的房產，想減輕房貸壓力。只是沒想到閃兵事件，在金鐘獎過後沒幾天，就燒到團友小杰，小杰10月21日遭新北地檢拘提，最後已35萬元交保。而王子則因為爆出偷吃人妻粿粿，捲入她與范姜彥豐離婚案的「粿王事件」，讓營造已久的螢幕形象瞬間崩塌，王子一夕變小王。

沒想到今又輪到小煜爆出離婚，但小煜已在聲明中坦言與圈外老婆言言是和平協議離婚，強調，「這是我們在許多深度的對話、理解與沉澱後一起做出的決定，帶著感謝也帶著祝福。」更說：「關係的形狀雖然改變了，但對孩子的愛沒有改變，未來我們會一起以共同扶養的方式陪著孩子長大，讓他們在穩定、有安全感和充滿愛的環境裡繼續向前走，我們未來也會保持良好溝通維持孩子熟悉的溫暖。」

小煜提起他與言言的5年婚姻則表示，「這段過程讓我們學會放下執著也學會以更柔軟的方式看待人生，有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴彼此。」而棒棒堂成員接二連三鬧出風波，也讓網友及粉絲感嘆，「棒棒堂今年真的是多事之秋！」而明年是棒棒堂出道滿20週年，如今看來能否如願辦合體演唱會，也成未知數。



回到原文

更多鏡報報導

快訊／棒棒堂小煜離婚了！ 認了9月告別婚姻

44歲納豆升格當爸！依依懷孕3個月 夫妻拚做人「一次就中」

AAA製作人喊告！怒斥「沿用TWICE舞台」謠言 舞台從零搭建照片曝光