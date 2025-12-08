棒棒堂風波總盤點！不只小煜離婚 威廉、小杰輪番爆閃兵、王子慘變小王
台灣偶像男團Lollipop棒棒堂今年4月睽違15年「六棒合體」開唱，10月更以《來吧！哪裡怕》奪下金鐘獎實境節目主持人獎，沒想到也風波不斷，陸續爆出閃兵及感情風波，就連小煜（楊奇煜）也在今天（8日）無預警官宣離婚了，再度拋下震撼彈！
棒棒堂4月合體勾回憶殺
棒棒堂今年4月在「KKBOX風雲榜」熱血合體，敖犬、小煜、威廉、阿緯、小杰、王子6名成員的熱歌勁舞，勾出無數粉絲的青春回憶殺。沒想到1個月後，威廉就捲入閃兵風波，不只自己的工作全面停擺，也連累團體包括新北耶誕城、跨年場次以及《來吧！哪裡怕》第二季，都確定喊卡。
威廉5月爆出閃兵
小杰10月閃兵被拘提
王子10月底爆出偷吃人妻粿粿
小煜今官宣離婚
威廉在10月隨團敲響金鐘時，還自曝已有5個月零收入，一度想賣出市價約1500萬元的房產，想減輕房貸壓力。只是沒想到閃兵事件，在金鐘獎過後沒幾天，就燒到團友小杰，小杰10月21日遭新北地檢拘提，最後已35萬元交保。而王子則因為爆出偷吃人妻粿粿，捲入她與范姜彥豐離婚案的「粿王事件」，讓營造已久的螢幕形象瞬間崩塌，王子一夕變小王。
沒想到今又輪到小煜爆出離婚，但小煜已在聲明中坦言與圈外老婆言言是和平協議離婚，強調，「這是我們在許多深度的對話、理解與沉澱後一起做出的決定，帶著感謝也帶著祝福。」更說：「關係的形狀雖然改變了，但對孩子的愛沒有改變，未來我們會一起以共同扶養的方式陪著孩子長大，讓他們在穩定、有安全感和充滿愛的環境裡繼續向前走，我們未來也會保持良好溝通維持孩子熟悉的溫暖。」
小煜提起他與言言的5年婚姻則表示，「這段過程讓我們學會放下執著也學會以更柔軟的方式看待人生，有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴彼此。」而棒棒堂成員接二連三鬧出風波，也讓網友及粉絲感嘆，「棒棒堂今年真的是多事之秋！」而明年是棒棒堂出道滿20週年，如今看來能否如願辦合體演唱會，也成未知數。
更多鏡報報導
快訊／棒棒堂小煜離婚了！ 認了9月告別婚姻
44歲納豆升格當爸！依依懷孕3個月 夫妻拚做人「一次就中」
AAA製作人喊告！怒斥「沿用TWICE舞台」謠言 舞台從零搭建照片曝光
其他人也在看
丈夫偷藏「藍色小藥丸」疑外遇 婦人委託調查揭隱病真相
桃園市一名婦人近日整理家務時，在丈夫抽屜裡發現數顆「藍色小藥丸」威而鋼，但兩人之間已許久沒有親密行為，懷疑丈夫可能出軌而找上徵信社，結果發現丈夫的威而鋼是用來治療肺動脈高壓問題，沒想到卻讓妻子誤會是外遇的證據。徵信社業者提到，近年因誤會而委託調查的案件比例明顯上升，許多人只要察覺伴侶有一點不尋常，就自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
金球獎入圍將公布 電影喜劇類競爭最激烈
（中央社洛杉磯7日綜合外電報導）好萊塢頒獎季即將在金球獎明天公布入圍名單下，進入火熱階段，歌舞片「魔法壞女巫：第二部」、趙婷最新作品「哈姆奈特」和驚悚片「罪人」等是入圍大熱門。中央社 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
解鼻充血劑為什麼不能長期使用？小心掉入越用越塞的惡性循環
作者 / 張中維藥師鼻塞是感冒與過敏性鼻炎常見的不適症狀，而「解鼻充血劑」是臨床上常用快速緩解鼻塞的藥品之一。常見解鼻充血劑的劑型包含口服藥與鼻噴劑，其中以鼻噴型效果最快。解鼻充血劑主要所含的成分為血管收縮劑，例如：口服常見成分：Pseudoephedrine鼻噴常見成分：Oxymetazoline、Xylometazoline這類藥物透過收縮鼻腔黏膜內的血管，減少腫脹與充血，達到通氣順暢的效果，作用通常可在數分鐘內見效，並持續數小時的藥效。解鼻充血劑為什麼不能長期使用？小心「反彈性鼻塞」找上門雖然解鼻充血劑在短期內的確能有效緩解鼻塞，但若連續使用超過3到5天，反而可能讓鼻塞變得更嚴重，這種現象稱為「反彈性鼻塞」或「藥物性鼻炎」。當解鼻充血劑持續作用於鼻黏膜時，局部血管對藥物的反應會逐漸遲鈍，導致：血管對藥物刺激耐受性增加：鼻黏膜內的血管對血管收縮的反應逐漸減弱。停藥後血管過度擴張：一旦停藥，血管反而過度擴張，導致鼻黏膜更腫、鼻塞更嚴重。反覆依賴惡性循環：患者為了緩解鼻塞，持續使用噴劑，導致依賴性加重，最終陷入「越用越塞」的惡性循環。研究指出，鼻噴劑型的解鼻充血劑藥物使用超過3到5天後KingNet 國家網路醫藥 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
快訊／棒棒堂小煜突宣布離婚！ 結束5年婚姻：換更舒服方式陪伴
小煜今日上午在Instagram社群平台發文表示，想與大家分享他最近生活的改變，「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係。」並坦言這是他們在許多深度的對話、理解與沉澱後一起做出的決定，帶著感謝也帶著祝福。小煜指出，關係的形狀雖然改變了，但對家人的愛沒有改變，未來會...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 1
傳離婚宥勝7個月！慈惠疑搬家「開啟新生活」 現況曝
男星宥勝（王宥勝）2023年捲入性騷風波後，今年4月宣布永久退出演藝圈，並將所有社群關閉。沒想到5月傳出他與老婆慈惠離婚，身分證配偶欄已經空白，但夫妻倆至今未做出回應，而慈惠7日在社群更新近況，吐露「在新的城市開啟新生活」，疑似準備搬離原居住地。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 17
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 166
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 4 小時前 ・ 4
遭瘋傳離婚宥勝保事業 慈惠發聲「洩搬家近況」：圓滿的結束
宥勝性騷擾官司結束，一度想復出卻失敗，又遭爆與一路陪伴相挺的老婆林慈惠離婚，只為保住團購事業，對此，兩人均沒有做出回應，而昨（7日）慈惠發文曝光最新近況，透露「在新的城市開啟新生活」，似乎準備搬離原本居住的地方。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 10
向佐娶郭碧婷6年！曾「敗掉上億元」爸突喊：最大敗筆
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星郭碧婷2013年在電影《小時代》中飾演「南湘」一角，在中國暴紅。她2019年嫁給香港娛樂大亨向華強、「向太」陳嵐的大兒子向佐，相較於郭碧婷鮮少公開露面，向華強、向太兩公婆近來不時就在鏡頭前公開發聲；繼向太日前上傳影片、罕見提小兒子向佑，自責「慈母多敗兒」，並稱小兒子「是我的痛」之後，向華強日前上傳影片認了投資大兒子向佐，是他電影生涯的「最大敗筆」。民視 ・ 1 天前 ・ 22
朱孝天「被退出」F4 大陸妻心疼首回應：他瘦了15公斤
由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」先前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨(5日)五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」確定獨漏朱孝天，引發許多討論。而朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨也在直播中表示，很心疼老公為此瘦身15公斤，這段時間外界對他有許多抹黑，希望大家別再攻擊或傷害朱孝天。中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 58
這群人尼克無預警宣布賣房！曾「死都不想離開」 曝重大改變原因
百萬YouTuber團體「這群人」成員尼克與太太Ashly（陳君原）婚後育有一女Aria，並經營家庭頻道「尼克&ASHLY」。夫妻倆昨（6日）無預警在影片中宣布將出售目前的家，讓粉絲相當震驚，Ashly也坦言：「計畫趕不上變化。」透露雖然這間房子承載許多生活願景，但近期生活出現巨變，只能做出新的決定。鏡報 ・ 1 天前 ・ 20
F4變F3引爆回憶殺！朱孝天黑歷史被再挖 韓雯雯直播喊冤遭反打臉
F4睽違多年合體推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，由言承旭、吳建豪、周渝民攜手阿信與周杰倫合作，象徵經典男子團體再度集結。然而成員朱孝天缺席，引發粉絲熱議，甚至讓多年來團體內部相處的裂痕再次浮上檯面。就在爭議發酵之際，朱孝天的老婆韓雯雯深夜開直播為老公抱不平，反而掀起更大批評。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 27
《天龍八部》「最帥喬峰」退出演藝圈！ 不再拍戲原因曝光
香港男星黃日華19歲就出道，並以戲劇《過客》爆紅，迅速奠定一線小生的地位，後又累積《天龍八部》、《射鵰英雄傳》、《包青天》等經典作品，還曾與苗僑偉、湯鎮業、劉德華、梁朝偉並稱「無線（電視）五虎將」。然而，現年64歲的他，日前證實退出演藝圈，並坦言「不會再接任何影視演出」。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 36
林志玲慶51歲看到蛋糕秒落淚！生日願望公開
「台灣第一名模」林志玲2019年與日本男星AKIRA（黑澤良平）結婚後，育有一個寶貝兒子，近年多將時間投入家庭及育兒，不時也會在社群分享與兒子的互動。11月29日迎來51歲生日的她，日前公開工作時慶生的花絮，竟然一看到蛋糕就忍不住落淚。中時新聞網 ・ 4 天前 ・ 42
小煜離婚！結束與護理師妻4年婚姻 證實9月已「和平告別」
【緯來新聞網】藝人楊奇煜（小煜）於今（8日）稍早透過社群，證實已與結縭四年的護理師妻子言言結束婚姻關緯來新聞網 ・ 9 小時前 ・ 5
熱蒐爆棚！《AAA最美MC回顧對決》！張員瑛仙氣壓境，葉舒華回鄉魅力爆棚！兩天不同風格美到全網暴動！
一個是 AAA「五朝元老」的仙氣公主，一個是回鄉征服全場的台灣之光。兩位最美 MC 的高光出場，不只上熱搜，更掀起各國粉絲的討論潮。回顧12/6 AAA 頒獎典禮 MC ——「真人公主」張員瑛與李俊昊首度搭擋主持，張員瑛一現身就呈現「國際頒獎典禮級...styletc ・ 7 小時前 ・ 發起對話
家寧新影片認「錢要花在刀口上」 親揭財務現況
家寧新影片認「錢要花在刀口上」 親揭財務現況EBC東森娛樂 ・ 22 小時前 ・ 67
八點檔女神曝喜訊！ 砸6位數成果「近萬人朝聖」
八點檔演員陳又榕（波波蓁）近年積極開創斜槓人生，除了深耕戲劇與健身領域，更與相識十多年的閨蜜、美妝生活風格 YouTuber 黃小米（Mii）共同主持 Podcast 節目《小週末開Pod》。然而，面對主持，她坦言承受巨大壓力和挑戰節目投入6位數製作，至今也尚未回本。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 發起對話
真男友現身／獨家！愛的足跡洩祕 慈妹熱戀綠島民宿男
在IG擁有近46萬粉絲的富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」成員慈妹（彭翊慈），被爆早已名花有主，和在綠島經營民宿的男友交往多年，社群上可見兩人四處旅遊的同框照，並一同飼養米克斯狗狗；近日慈妹也和男友赴泰國旅遊，絲毫不隱藏戀情。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前 ・ 15
劉詩詩得獎遭撤換「改白鹿領走」！ 愛奇藝發聲道歉挨轟
2025 愛奇藝尖叫之夜昨晚(6日)於澳門登場，現場星光熠熠，聚集超過百位藝人與業界人士，一舉一動都成為鎂光燈捕捉焦點，不過頒獎過程卻出現意外插曲，頒發年度喜愛女性角色時，疑似臨時更改票選結果，原定頒給劉詩詩的獎項，改由白鹿領取，引發網友熱議。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 15