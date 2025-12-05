《棒棒堂》前成員「瘦老臉」嚇壞粉絲！甩肉太快讓「雙下巴」更明顯？ 醫籲：快用2招找回膠原蛋白

文／記者林秉潔

▲ 晶鑽診所郭綻洋醫師，在追求「速成式減重」的現在，許多人會有人瘦了、臉卻老了的困擾，原因在於臉部脂肪瞬間減少，導致膠原蛋白快速流失。〔圖／晶鑽生醫提供〕

好不容易甩肉成功，滿懷期待看到鏡中的自己卻「歷經滄桑」般顯老，原本吹彈可破的肌膚變得鬆弛下垂。晶鑽診所郭綻洋醫師提醒，現代人追求「速成式減重」，讓臉部脂肪減少、膠原蛋白或肌肉流失等狀況也將接踵而來。當皮膚失去支撐後，顴骨就會變得特別突出，蘋果肌也跟著下垂，自然在視覺上顯得疲憊，甚至出現老態。

成功減重臉部卻顯老態 膠原蛋白增生劑找回自信

所幸，透過醫學美容的先進技術以及精準化療程，有助於緩解快速瘦身所帶來的「老臉」副作用，其中，「膠原蛋白增生劑」是不少愛美人士的首要之選。郭綻洋以男團「模範棒棒堂」第一代成員亞修為例，現今成功轉行擔任房仲的他，也是2個孩子的爸爸。不過，亞修在轉行過程，因生活及工作壓力讓他體重數字「直逼三位數」。

某次看到朋友成功瘦身後，亞修才下定決心認真減肥，最終也透過中醫調理以及飲食控制成功瘦身。讓他意想不到的是，瘦身後臉部因輪廓鬆弛更顯憔悴，甚至雙下巴「形影不離」，依舊讓他無法獲得自信。直到後來選擇膠原蛋白增生劑，透過刺激膠原再生的方式，找回肌膚飽滿與彈性，並藉由容脂針甩開雙下巴，才讓亞修重新找回自信。

郭綻洋醫師提及，過去部分愛美人士希望藉由醫學美容的技術找回臉部明顯輪廓線條及增加澎潤程度，多半都會想到玻尿酸填充劑。然而，玻尿酸有如將氣球充氣，雖能達到體積填補的目的，但卻未能做到臉部結構支撐，成果也會隨著時間遞減，尤其若施打過多玻尿酸，可能會反而使臉形浮腫。

▲ 郭綻洋指出，過去愛美人士想增加臉部澎潤程度，會聯想到使用玻尿酸填充劑，事實上，施打過多反而使臉部形成「虛胖感。」〔圖／晶鑽生醫提供〕

啟動皮膚自我修復機制 體積支撐成果更自然

郭綻洋強調，膠原蛋白增生劑藉由喚醒沈睡的細胞，並刺激皮膚中的纖維母細胞，進而製造新的膠原蛋白，而非像玻尿酸般「直接填充」；不僅較能達到臉部體積支撐的目的，成果也較為自然耐看、維持性久，符合部分愛美人士的期望。好消息是，隨著醫學美容進步，膠原蛋白增生劑的成效又進一步獲得優化。

郭綻洋醫師以「妮芙蕾膠原蛋白增生劑」為例說明：不同於一般膠原蛋白增生劑採用「雙乳化製程」，妮芙蕾膠原蛋白增生劑具備「水波紋球體」技術，幫助擴大與肌膚的接觸面積，進而誘發膠原蛋白的增生，達到肌膚緊緻度以及彈力的提升，對愛美人士而言無疑是一大利多。

▲郭綻洋提醒，應避免「速成式減重」，在變美的同時，也需要充分的與醫師溝通，並且尋找適合自己的療程。〔圖／晶鑽生醫提供〕

雙下巴難甩開 容脂針幫你打擊頑固脂肪

至於許多愛美人士在意的「雙下巴」問題，同樣能藉由「容脂針」找回理想的下顎線條。郭綻洋說明，容脂針注射至皮下脂肪層後，能夠破壞脂肪細胞引起發炎反應，再藉由新陳代謝排出體外，進而達到消脂目的。「雙下巴是皮下脂肪容易堆積的部位，尤其若本身下巴較為內縮，減重後就可能使雙下巴更為明顯，因此，容脂針能針對特定位置打擊頑固脂肪，找回愛美人士期望的臉部輪廓。」

「老態不只與臉凹有關，皮膚鬆弛、支撐力流失等問題也得一併考量。且無論選擇何種療程，效果可說各有千秋，愛美人士應視情況與需求選擇合適的療程！」郭綻洋醫師提醒，雖說愛美是人類的天性，但在體態管理時仍得選擇正確方式，注意飲食均衡搭配適量運動，盡量避免「速成式減重」。若對於減重後臉部顯老問題感到困擾，也可尋求醫學美容協助、接受專業醫師評估，並討論自身需求及期望目標，了解治療過程、風險以及術後照護，選擇適合自己的療程，安全變美也不再只是奢求。

