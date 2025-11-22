棒棒堂一半的人都出事！威廉也無奈 盼王子「受教訓會變好」

【緯來新聞網】威廉和老婆卓君澤今（22日）出席「第一屆星動盃—明星匹克球公益賽」，自己還在閃兵案件中，「棒棒堂」隊友小杰也跟著被抓，接著王子被控介入粿粿與范姜彥豐的婚姻，六棒就有三棒出事，他這回訪問沒跑了，尷尬地說：「棒棒堂最近事情很多，不好意思，大家辛苦了！」

威廉（右）不管怎樣，老婆卓君澤都會陪伴著。（圖／記者許方正攝）

對於小杰閃兵一事，威廉坦言自己與對方處境雷同，也不好給予建議，但確實有私下關心打氣，「因為遇到的狀況類似，我就請他準備好心情，後面要面臨司法，心靈的調適很重要。他也是我的團員，發生這樣的狀況都不太好，我相信我們大家都在為年輕所犯的錯誤去改進，希望大家繼續加油」？



至於王子變成「小王」，威廉事前完全不知情，但事已發生只能勇於面對，「對三方和他們家人來說，沒有誰是真正的贏家，他受到這次教訓後，相信能成為相對比較好的人，我們都在人生的坎」，團內群組也有關心王子，希望在彼此低潮時刻彼此互拉一把，明顯感受到無奈。



最後，他講出這陣子的心聲，「棒棒堂最近事情很多，不好意思，大家辛苦了」，總之個人的造業，他會深切面對、反省，期盼人生可以捱過此次難關。

威廉（右）和卓君澤一起打球。（圖／記者許方正攝）

