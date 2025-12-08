《棒棒堂》小煜震撼宣布離婚！5年婚畫句點：繼續支持對方

從節目《模范棒棒堂》出身的藝人小煜（楊奇煜）於8日在社群媒體上無預警發文，宣布他與妻子言言（李顏言）和平結束了長達5年的婚姻關係。小煜在貼文中提到，這一決定是在經過多次深度對話後做出的，並強調兩人將以家人的身份繼續彼此支持。

小煜8日宣布離婚。（圖／翻攝自楊奇煜IG）

小煜在文中表示，他和言言於今年9月已正式簽字離婚，並感謝彼此在這段關係中的陪伴與支持。他指出，雖然夫妻身份結束，但對於孩子的愛與責任不變，未來將共同扶養兩位子女成長，並保持良好的溝通，確保孩子們在充滿愛的環境中成長。

小煜的聲明引發粉絲的廣泛關注與關心，他希望外界能給予他們一些私人空間，讓生活回歸平靜。他強調，這段歷程讓他們學會了放下執著，以更柔軟的方式看待人生，並認為有些故事不必用「結束」來形容，只是換了一種讓彼此更舒適的陪伴方式。

小煜 和平結束了長達5年的婚姻關係。（圖／翻攝自楊奇煜IG）

小煜全文：



一直以來關心我的朋友們，想和大家分享我最近生活的改變，我和言言在今年 9 月平和地告別了婚姻關係。



這是我們在許多深度的對話、理解與沉澱後一起做出的決定，帶著感謝也帶著祝福。



關係的形狀雖然改變了，但對家人的愛沒有改變，未來我們會一起以共同扶養的方式陪著家人長大，讓他們在穩定、有安全感和充滿愛的環境裡繼續向前走，我們未來也會保持良好溝通維持家人熟悉的溫暖。



這段過程讓我們學會放下執著也學會以更柔軟的方式看待人生，有些故事不必用「結束」形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴彼此。



接下來，我和言言會以家人的形式繼續支持對方，也希望外界能給我們和家人一些空間，讓生活保持過往的平靜日常。



由於目前生活重心已有所調整，更多心力都投注在家人身上，為了不影響家人生活，關於家人的問題在此之後將不再回應，還請體諒，謝謝你們。



