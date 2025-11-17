《棒棒堂》小煜首談「粿王不倫戀」！親揭與范姜粿粿私交 嘆：來不及了

娛樂中心／綜合報導

藝人粿粿與范姜彥豐結婚3年爆婚變，范姜彥豐上（10）月發文怒控粿粿出軌，對象是「棒棒堂」男星王子（邱勝翊），儘管王子二度發聲向范姜彥豐道歉，經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作，依舊未能平息外界怒火。「棒棒堂」男星小煜（楊奇煜）近日受訪坦言，他與3位當事人皆有私交，但不便多作評論。

小煜鬆口談粿王風波。（圖／翻攝自小煜臉書）

小煜不只為男團棒棒堂成員，更是《全明星運動會》第一季紅隊成員及第三季藍隊成員，除了與紅隊經理粿粿熟識，小煜2022年甚至受邀參加范姜彥豐與粿粿的寶寶性別趴。

根據《聯合報》報導，小煜表示，雖然他與粿粿、王子、范姜彥豐3名當事人有私交，但他不會介入別人的家務事及感情事。小煜透露，此前確實和王子見過幾次面，不過兩人從未聊過相關內容，感嘆：「如果他有早點跟我講的話，可能我沒法幫忙，但可以給一些建議或心靈上的慰藉，但現在就是來不及了，只能好好面對。」

隨著粿粿出軌王子風波延燒，婚後兩性之間的邊界感也引發外界討論，身為人夫及人父的小煜，坦言自己非常清楚和異性的界線，通告上遇到的女藝人或女工作人員，他一律當成小妹妹看待，就算對方加他IG、傳照片，他頂多按讚或以表情符號回應，若和女演員有聚會，他也會帶老婆出席，或選在彼此家人都在場的場合。

