棒球內閣成形！高虹安延攬奧運銀牌得主林琨瀚出任副市長 宣布將打造全齡健康的運動科技城

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新竹報導

因應《地方制度法》三讀修正，新竹市政府能增設一位副市長及副祕書長，新竹市長高虹安今（5）日正式宣布，市府延攬前奧運棒球國手、現任清華大學副教授林琨瀚，出任副市長一職。先前高虹安也宣布邀請前職棒球星張泰山擔任市政顧問，如今新竹市府的棒球內閣已逐漸成形。

新竹市長高虹安今（5）日正式宣布，市府延攬前奧運棒球國手、現任清華大學副教授林琨瀚，出任副市長一職。（圖／市府提供）

高虹安表示，未來將攜手推動新竹市的運動、科技、休閒與健康發展；並藉由林琨瀚在運動科學與行政體系的專業，市府將優化基層訓練環境，也要走進市民生活，打造一座全齡健康的運動科技城。

高虹安指出，從巴塞隆納奧運銀牌的熱血，到新竹在地清大校園十多年的耕耘，林琨瀚身上有著運動員最純粹的韌性，與教育者最細膩的溫暖，她強調「這份特質，正是新竹市邁向卓越所需要的。」

高虹安表示，運動員的精神就是永不放棄，這份意志將轉化為市政治理的動力。歡迎林琨瀚副市長加入市府團隊，為新竹市的未來揮擊出新希望。

市府進一步說明，林琨瀚是國立清華大學體育室專任副教授、棒球隊總教練；也曾擔任中華職棒三商虎隊、台灣大聯盟誠泰太陽隊職業球員，更在1992年巴塞隆納奧運會榮獲棒球銀牌。市府說明，林琨瀚為2006年杜哈亞運棒球中華隊奪金牌的教練成員，也曾在2003札幌亞錦賽擔任中華隊情蒐小組，球員時期還曾拿下中華職棒金手套獎、最佳九人獎；台灣大聯盟打擊王、金手套獎等多項殊榮。

