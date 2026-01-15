棒球原鄉嘉義市登上世界之巔！《冠軍之路》紀錄片熱血上映

嘉義市府團隊觀賞紀錄片《冠軍之路》。（記者湯朝村/攝)

記者湯朝村/嘉義報導

嘉義市是棒球原鄉，也是世界冠軍的搖籃，中華隊勇奪二０二四世界棒球十二強冠軍，冠軍隊伍二十八人中就有十八人打過諸羅山盃少棒賽。這段熱血故事躍上大螢幕，電影《冠軍之路》紀錄下中華隊在二０二四世界棒球十二強賽從備賽到最後站上世界之巔過程，振奮人心。嘉義市長黃敏惠帶領市府團隊觀賞紀錄片《冠軍之路》，重溫台灣棒球的榮耀時刻，也期待棒球「團結信任」、「永不放棄」精神影響更多領域。

嘉義市是棒球原鄉，一九三一嘉農棒球隊遠征日本甲子園，一路過關斬將，勇奪亞軍，寫下台灣棒球歷史最經典的一頁，改編為電影《KANO》後引起海內外轟動，也因為這部電影讓國際重新認識台灣棒球、也重新認識嘉義的一道窗口；時隔多年，電影《冠軍之路》紀錄下中華隊十二強賽事中奪冠的一刻，更深刻的紀錄下中華隊從備戰、挫折、壓力，到最後站上世界之巔的過程。呈現了球員在鏡頭背後的掙扎、團隊之間的信任，還有那股「不被看好，也要拚到底」的台灣精神。

影片帶來不只有滿滿的感動，鏡頭也紀錄下當時全台灣民眾為中華隊加油的畫面，讓人不禁回想起當年台灣風靡威廉波特少棒賽的回憶，更加深刻感受到《冠軍之路》不只是一部運動紀錄片，更是一段台灣共同記憶的保存。