棒球場日曬雨淋 倪暄應援排球吹冷氣就開心

消失球場一段時間，倪暄在今年9月開始擔任排球應援團長。

倪暄2022年因感情糾紛，在事業正夯的時候宣布從樂天桃猿啦啦隊長退役，結束10年啦啦隊生涯。沉寂兩年半後，今年9月她宣布回歸最愛的運動場，只是這回不再是上場跳舞的啦啦隊女孩，而是選擇陌生的排球場當應援團長。

排球小白變團長 倪暄

年齡：34歲

身高：165公分

體重：43公斤

學歷：淡大日文

職業：啦啦隊員、主持人、演員、模特兒

經歷： La New Girls啦啦隊、樂天桃猿啦啦隊長、伊斯特排球隊應援團長

今年9月倪暄在球迷期盼聲中，以「排球小白」回歸球場，正式加入台北伊斯特排球隊。只是這次不是她熟悉的啦啦隊工作，而是站在場邊控場的應援團長。

倪暄因感情風波，兩年半前宣布退出中職樂天桃猿啦啦隊，如今回歸排球場應援。

曖昧陳晨威 黯然退團

倪暄雖不會在球場上大跳應援舞，但仍能讓粉絲看到她在球場上的新面貌。倪暄表示，之所以會選擇加入伊斯特排球隊當應援團長，除了想要給自己重新出發的機會，最開心的一件事就是「排球應援不用曬太陽！」

趁休息的時間，倪暄除了充電及練習球場主持，也報名上表演課轉型演戲。（翻攝自倪暄IG）

倪暄坦言排球對自己是全新的運動，但也是一個挑戰！不同於以前在棒球場上跳應援舞時，要歷經風吹日曬和雨淋、說變就變的的天氣，經常把在場上跳應援舞的她搞到很狼狽。

而且棒球賽事大部分都在戶外開打，排球則是在有冷氣的室內比賽，一場（3局）賽事約90分鐘就結束，不像棒球打完一場9局，最快也要3、4個小時才能結束回家。

倪暄二十幾歲踏入球隊當啦啦隊，在球場跳應援舞足足跳了十年，她相當熱愛這份工作，也未曾想過要換跑道，直到3年前，她被爆與樂天球星陳晨威曖昧，爆料者還是她的科技業男友。在劈腿新聞曝光後，她選擇與球團約滿之際退團，黯然離開球場，遠離風波做短暫休息充電。

趁青春尾巴 轉型演戲

離開球團後，倪暄很快便簽約新東家，在公司的建議下去報名上表演課，「因為之前曾與李懿一起主持網路節目《懿想天開》，加上自己對表演很有興趣，才決定趁空檔去報名上課。」期望未來有機會可以朝戲劇發展。

倪暄（右）回歸後，也上通告與主持人徐乃麟（左）玩猜題遊戲。（翻攝自倪暄臉書）

學生時期就在球隊跳應援舞，自認在舒適圈工作久了，常常會想著：「除了跳應援舞外，究竟我還能做什麼？」為了增進自己實力才去上表演課，也希望能抓住「青春的尾巴」嘗試更多挑戰，期盼有好的劇本、導演儘快找她去演戲。

倪暄（左）有著豐富啦啦隊經歷，憑著甜美外表深受廠商喜愛，與小禎（右）一起出席活動。

