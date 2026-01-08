棒球外套穿搭5招＋8款中價品牌推薦，輕鬆打造BLACKPINK街拍感
想學BLACKPINK 4位主要成員的街拍風格嗎？「棒球外套」絕對是打造酷感、時尚造型的必備單品！無論四季更送，棒球外套都能輕鬆搭配你的衣櫥，營造出個性又有型的造型感。在本篇穿搭文中，我也將分享下列「5招實用的棒球外套穿搭技巧」，教你如何用這件充滿Sporty Look的單品，穿出層次感、比例感和街頭Chic感，讓日常造型立即升級。
穿搭技巧1：帽T＋百褶裙或丹寧褲，打造學院風
穿上棒球外套，內搭帽T，下身搭配百褶裙或是復古水洗丹寧褲，瞬間營造出青春活力與時尚感兼具的學院風造型。若再加上一雙簡約小白鞋或厚底運動鞋，不僅舒適好走，也能增添整體造型的休閒感。像這種的穿搭法，不論你是去上學、約會，或是日常街拍，相信都能讓人眼睛為之一亮。
穿搭技巧2：西裝褲＋棒球外套，都會混搭
將中性風的棒球外套與西裝褲搭配，不僅能中和西裝褲的正式感，還能讓棒球外套看起來更有質感，打造出反差感十足的都會俐落風格。這樣的混搭都能展現隨性又有型的都市魅力，同時兼具休閒感與精緻感，非常適合推薦給你們。
穿搭技巧3：皮裙＋棒球外套，甜酷女郎
棒球外套搭上皮裙，馬上就有酷又帶點火辣的街頭感。皮裙的小性感加上棒球外套的休閒中性風，形成有趣又有個性的的混搭反差，也讓造型更有層次。再配雙馬丁靴、厚底高跟鞋，宛如BLACKPINK Rosé（朴彩英）的摩登街頭風，就能輕鬆穿出。
穿搭技巧4：小碎花洋裝＋棒球外套，美式鄉村
就像Coach秀上常見的搭配造型：「寬大的Oversize棒球外套，內搭小碎花洋裝」，不但視覺上拉長比例，還帶出一種隨性的美式鄉村感，舒服又時尚；再搭配上一雙型格靴子，Perfect！而如果你想再增加點搭配的層次感，建議也可再套上一件長版風衣，輕鬆打造出既有街頭感又帶點優雅氣息的穿搭。
穿搭技巧5：提高腰線，修飾比例
亞洲女生身高相對嬌小，如果穿棒球外套怕會壓身高或顯得笨重，可以試試在腰間繫上腰帶、收出腰身，不僅打造俐落線條，也能減少整體臃腫感。而除了腰帶外，選擇短版或稍微修身的棒球外套也是不錯的方法，再配上高腰褲或短裙，讓視覺比例立刻拉長，整體造型更輕盈有型。
中價位品牌棒球外套推薦8款
除了上述的5大穿搭技巧外，我們還精選了下列不至於難以入手的「8款中價位棒球外套品牌推薦」，不管是短版、長版還是Oversize款，都能幫你打造出有如BLACKPINK團員們同款的街拍感。快往下滑看，跟著我們一起學會棒球外套的多種穿搭方法吧！
推薦1：Kenzo 羊毛拼接皮革短棒球外套
此款Kenzo拼接皮革短棒球外套，無性別之分，羊毛與牛皮混紡布料，打造出率性俐落感。簡單搭配高腰牛仔褲或百褶裙，就能呈現休閒又時尚的街頭造型。（商品價格約：NTD 31,300）
推薦2：Polo Ralph Lauren 黑色緞面棒球夾克
這款中性緞面棒球夾克，質感光澤帶來低調時尚感，穿上它瞬間提升造型層次。不論內搭任何服裝單品，都能輕鬆打造酷感街頭風格或休閒時尚感。再搭配上簡單配件，如：斜背包或運動鞋，就能完成完整街拍造型。（商品價格約：NTD 26,880）
推薦3：Max & Co. 雙層羊毛棒球夾克
這款Max & Co.全新演繹的經典棒球夾克，以寬鬆的氣球式版型呈現，巧妙融入街頭服飾元素，展現率性又具態度的時尚風格。無論搭配帽T、牛仔褲、洋裝或俐落長褲...等，都能為造型增添份量感與層次。（商品價格約：NTD 28,800）
推薦4：Human Made 撞色羊毛圖樣棒球夾克
由日本潮流教父Nigo，與好友共同創立的潮流品牌Human Made，向來以復古風格和卡通手繪元素為主要特色，深受古著迷喜愛。品牌的設計靈感，時常來自Nigo自己的Vintage服裝收藏，他擅長將舊有單品重新組合改造，創造出全新的作品，讓復古與現代巧妙融合。（商品價格約：NTD 39,705）
推薦5：Maison Kitsuné 羊毛混紡棒球外套
羊毛與羊絨混紡棒球外套，帶來柔軟親膚的穿著感受，背部點綴 Maison Kitsuné 字母刺繡標誌，低調展現品牌細節。細緻材質搭配百搭設計，讓日常街頭造型兼具質感與自在氛圍。（商品價格約：NTD 24,100）
推薦6：A.P.C. × Marc Jacobs 海軍藍羊毛拼接棒球外套
OMG〜A.P.C. × Marc Jacobs，這聯名不能不買吧？柔軟又保暖的海軍藍羊毛面料拼接白色皮革及撞色字母點綴，一穿上身無敵有型啊〜領口、袖口和下擺的對比條紋羅紋設計，帶出濃濃學院感，兩側口袋實用好用，真的是很有記憶點又有個性的一件注目單品。（商品價格約：NTD 22,000）
推薦7：Tommy Hilfiger 正紅色羊毛棒球外套
我發現，我對正紅色的單品總有種莫名的熱愛，就像這件Tommy推出的辣椒紅雙面羊毛混紡棒球外套一樣，亮眼又吸睛。尤其2026新年快到了，更添喜氣。不論搭配牛仔褲還是皮裙，都能瞬間為造型增添活力與時尚感，是想要穿出率性又有態度的必備單品。（商品價格約：NTD 13,800）
推薦8：Lacoste 超大棒球員夾克
穿上這件超大號的Lacoste酒紅色棒球外套，包準讓你瞬間成為眾人焦點。設計巧思滿滿，你也可以像斗篷一樣披在肩上，隨興又有型。休閒百搭又不失個性，絕對是經典必備款。（商品價格約：NTD 12,050）
