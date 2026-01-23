棒球夢不滅！光復國中迎回「接棒未來」交通車

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】災後重生！光復國中棒球隊因2025年堰塞湖溢流災情受創，球場、球具全毀，連陪伴球員追夢的交通車也報廢。頂新和德文教基金會攜手味全龍球員，把全新「接棒未來」交通車送回母校，幫孩子們重拾棒球夢！

光復國中棒球隊受去年堰塞湖災情重創，球場與交通車全毀。頂新和德文教基金會攜手味全龍球員，捐贈全新交通車，陪孩子們重拾棒球夢。（頂新和德文教基金會提供）

花蓮一直是台灣棒球人才的搖籃，光復國中更是孕育無數球員的地方。但去年9月的堰塞湖溢流，讓校園一夜之間滿是泥流和殘破球場，曾陪伴孩子們追夢的「接棒未來」交通車也被毀。

頂新和德文教基金會發動愛心接力，集結集團、公益夥伴與社會大眾的力量，共募集到155萬元，為孩子們添購全新交通車。2026年1月，基金會邀請味全龍投手吳俊杰和外野手曾聖安，把這份愛心送回母校。

廣告 廣告

光復國中棒球隊受去年堰塞湖災情重創，球場與交通車全毀。頂新和德文教基金會攜手味全龍球員，捐贈全新交通車，陪孩子們重拾棒球夢。（頂新和德文教基金會提供）

身為光復國中校友的吳俊杰說：「能把全新交通車送回母校，心裡真的很激動，也很溫暖。我希望學弟們知道，不管遇到多大的困難，學長跟大家都會陪著你們，一起重新再出發！」捐贈後，吳俊杰和曾聖安還跟小學弟們進行棒球技術交流，分享打球經驗、傳授技巧，希望孩子們把夢想延續下去。

光復國中校長黃建榮也感動表示：「災情發生時，球場被土石掩埋，交通車也無法使用，我只希望孩子們都平安。謝謝基金會和社會各界的支持，讓我們重新看見希望。」

光復國中棒球隊受去年堰塞湖災情重創，球場與交通車全毀。頂新和德文教基金會攜手味全龍球員，捐贈全新交通車，陪孩子們重拾棒球夢。（頂新和德文教基金會提供）

基金會創辦人魏應充長期關注台灣棒球，他相信「基層棒球茁壯，台灣棒球就會更好」。副執行長邱慧珊說，這次天災對球隊是大挑戰，基金會集合各方資源，就是希望孩子們能盡快回到球場。

這次募款中，集團內部率先響應，幫光復國中添購全新交通車；味全龍職棒隊將林智勝引退商品義賣所得約57萬元全數捐出；社會大眾透過「接棒未來」偏鄉棒球勸募計畫，也在短時間內募集超過22萬元。所有善款都將幫助光復國中棒球隊災後順利運作。

自2016年起，「接棒未來」公益計畫已協助全台超過13,000名棒球隊孩子，提供球具、教練費與訓練資源。自2020年起，基金會也捐贈了超過57台棒球交通車。詳情可見粉絲團：https://pse.is/55pk7l