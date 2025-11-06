「棒球成中國最柔軟戰線」...吳欣岱示警「不是單純體育交流」：是全面深入社會的「融合式進攻」！喊話中信集團「出面說清楚」：有無資助上海兄弟？
「CPB中國棒球城市聯賽」將於明年（2026）開打，其中「上海兄弟」之隊名、LOGO，幾乎和台灣職棒「中信兄弟」一樣， 傳出背後就是中信兄弟母企業贊助，引起爭議。對此，台灣基進黨秘書長吳欣岱昨（5日）表示，其背後所涉及的資金與金融結構，令人憂慮。她說明，中國對台的統戰滲透，絕非一時興起的嘗試，更是縝密規劃、按部就班的全面進攻，「中國此舉，已不僅是單純的體育交流，更是全面深入社會的『融合式進攻』」策略」。
吳欣岱昨日於臉書以「中國統戰滲透不是一時興起的隨便嘗試，而是縝密規劃、按部就班的全面進攻」為題撰文指出，台灣近年棒球國際賽表現傑出，棒球文化是少數能超越世代、階級與族群的共同語言，它是這個島上最接近「國族情感」的民間儀式。吳欣岱直言，「當中國選擇從棒球入手，絕非巧合，而是針對我們情感中最柔軟、也最團結的那個部分下手」。
吳欣岱提到，2026年1月舉行的CPB立春聯賽預計五隊參賽，分別是長沙黑皮、上海兄弟、深圳藍襪、廈門海豚以及福州海峽，「其中長沙黑皮由旺旺集團贊助，上海兄弟背後據報導是中信集團」。她點出，「宣傳文宣大辣辣放上台北101的照片，台資加上台灣地景，絕對是有意模糊台灣與中國之間的界線，以棒球作為偷渡工具」。
吳欣岱表示，旺旺集團與中國的關係眾所皆知，中信金大家比較陌生，「但如果上海兄弟真有中信贊助，深入探討則會發覺它的恐怖——中國信託在中國確實有長期的業務佈局，是其『大中華區』策略的一環」。
吳欣岱說明，中信金的獲利主要來自兩大方面，分別是中國信託銀行與台灣人壽，「其中國曝險早已在同業中居高不下」。她說，根據金管會與媒體公開資料，中信金對中曝險金額約新台幣1700多億元，約佔全體金融業對中曝險的四分之一，「且對中曝險比率長期維持在淨值的五成以上；換句話說，中信每投入100元資本，就有超過50元與中國市場綁在一起」。
吳欣岱續指，中國市場帶來的實際回報卻遠不成比例。她提及，市場分析指出，中信銀行的海外獲利中，大中華區僅貢獻約14%，而中國實際獲利部分可能只佔整體2%到4%，「這意味著中信在中國長期承擔了高風險，卻僅換得低收益」。
吳欣岱點出，「更重要的是，這樣的資金結構不僅是金融風險，更是制度風險——當企業與中國市場高度綁定，政治壓力與經濟利益就無法切割」。吳欣岱說道，在中國經濟放緩、房地產與地方債風險加劇的情況下，這種「高曝險、低回報」的佈局更顯脆弱，「表面上它是企業的市場策略，實際上卻可能形成北京手中可操控的槓桿」。
吳欣岱直指，當經濟風險與政治風險重疊，金融管道就可能被用來傳遞影響力。她說，中信金的龐大對中曝險，讓它天然地成為中國統戰體系中最可操作的民間節點之一，「而棒球，就是最理想的包裝」。
吳欣岱說明，棒球兼具娛樂與情感，既能掩護資金流動，又能創造友善形象，「當一個球隊的名字、隊徽、甚至宣傳畫面都能跨越邊界、模糊主體時，它不只是運動賽事，而是一場精準的文化攻勢」。
吳欣岱指出，「中國深知，政治會引起防衛，但文化能麻痺警覺」。她直言，棒球的可愛外衣，正是最柔軟、也最危險的戰線。吳欣岱提到，中國領導人習近平在〈告台灣同胞書〉40週年談話中明確提出「以對話取代對抗、以合作取代爭鬥」開始，到《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書第四章中提到「兩岸各界代表人士共商融合發展與祖國和平統一的大計」，中國的統戰策略已經不再只是政府對政府，而是全面深入社會的「融合式進攻」——從文化、體育、經貿到教育，逐一滲透。
吳欣岱提醒，「面對這樣的策略，我們不該只看見表面的比賽與交流，而要看到背後的結構：誰在資助？資金從哪裡來、又往哪裡去？誰從模糊台灣的符號中得利？」吳欣岱認為，集團下中信育樂公司今天的聲明只是避重就輕，真正應該要出來說明的是中國信託，「到底中國職棒是不是中信協助創立的？上海兄弟有沒有中信集團的資助？」最後，她呼籲，「請中信出來說明清楚，才不會辜負台灣球迷的信任」。
（圖片來源：吳欣岱臉書）
更多放言報導
李彥秀美國房產爭議不斷…吳欣岱批「心不在台灣」：選民服務只有助理在做！指「政治聯姻後」把房產、家人置美：未來將配合藍營親中
王定宇批劉德華「媚共藝人」遭陸委會駁「他沒傷害台灣言論」：歡迎來表演！政媒人士嘆「意識形態攻擊太瘋狂」：綠營別膝蓋反應
其他人也在看
鳳凰颱風開外掛！超巨大體型增強中 直逼台灣「風雨非常有感」
今年第26號颱風鳳凰於今（6）日凌晨2時生成，中央氣象署表示，預測未來將朝西北西方向往菲律賓呂宋島前進，下週一（10日）開始接近台灣，預計週二、週三影響最劇烈。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」貼出鳳凰颱風照片，直呼「很大一隻，大環流的颱風＋東北季風開外掛！」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
鳳凰颱風可能直撲台灣！週三、週四恐「穿越台灣上空」 影響恐不小
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導今年第26號颱風「鳳凰」今（6）日凌晨在菲律賓東方海面生成，各國氣象模式路徑逐漸趨於一致，顯示鳳凰在穿越呂宋島後，...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 8 小時前
MLB》道奇冠軍成員造訪湖人主場 主戰投手秀投籃準度還輕鬆灌籃
數名道奇球員造訪湖人主場，還上場小試身手一下，史奈爾和格拉斯諾都展現不錯的投籃架勢，格拉斯諾還輕鬆將球灌進籃框，讓全場驚艷不已。Yahoo奇摩運動 ・ 4 小時前
鳳凰颱風拋物線北轉影響台灣機率大！專家示警「大環流系統」風雨可觀
天氣風險分析師吳聖宇在臉書發文表示，預測鳳凰颱風下周一(10日)經過呂宋島進入南海，下周二(11日)往北轉接近台灣海峽南部，下周三(12日)經過台灣上空，下周四(13日)進入台灣東北方海面逐漸遠離。雖然經過台灣上空的演變情況還沒有很確定，但是以現在的預報來看的話，經過台灣上空的可能性頗大。天氣多一典 ・ 3 小時前
全台戒備！鳳凰颱風生成倒數 下週北轉逼近「2地風雨搖滾區」
鳳凰颱風將生成！中央氣象署表示，位於關島海面的熱帶性低氣壓TD29預估最快今（5）日就會增強為今年第26號颱風鳳凰，目前朝西北西移動，下週一經過菲律賓北側陸地將有會明顯北轉，不排除侵襲台灣，下週二、三風雨影響最劇烈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
老公7億美元身家！大谷愛妻竟是用「舊iPhone」 網讚：太難得了
道奇隊在世界大賽封王，近日回到洛杉磯舉辦遊行，日籍球星大谷翔平與妻子真美子互動引發關注。有球迷注意到，真美子用來記錄老公職棒生涯高光時刻的手機竟是舊款iPhone，由於大谷翔平的身家高達7億美元，真美子的儉樸讓網友讚賞。太報 ・ 1 天前
郭台銘媽媽辭世！豪宅1設施「全是為母親」催淚原因曝
政治中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，在今（6）日稍早傳出離世消息，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然郭台銘在內文自稱為「不孝子」，但其實他對媽媽可說是照顧得無微不至，甚至在自家的豪宅內特別為媽媽安裝了「1設施」，讓人不禁讚嘆他的孝心。民視 ・ 3 小時前
林昶佐衝芬蘭4個月「身形大縮水」！驚人落差嚇爛網：太可怕
政治中心／綜合報導台灣知名「閃靈樂團」主唱林昶佐去年宣布不再爭取連任，直到今年5月獲得總統府特聘為駐芬蘭大使，再次獲得關注，甚至一度遭到藍白立委質疑其能力是否合適，對此林昶佐7月飛往芬蘭開始全心工作，至今已經4個月的他突發在個人經營臉書專頁PO出一張與芬蘭現議員的合影，兩人驚人的「海拔落差」讓不少網友看了瞪大眼：「變好小隻！」。民視 ・ 1 天前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 1 天前
股票資產達50萬就得繳？二代健保新制拿480萬人開刀 周玉蔻轟：民進黨嫌票太多
健保補充保費制度將全面翻修，衛福部長石崇良日前宣布，未來利息、股利、租金三大項目將改採「年度結算制」，不再以單筆金額為門檻，只要一年累計超過2萬元，就得繳2.11%的補充保費。此外，連獎金也要納入計算，超過基本工資4倍就必須繳，將有約480萬人受影響，最快116年上路。對此，媒體人周玉蔻在臉書發文質疑，此政策得罪存股年輕族群，民進黨是嫌票太多了嗎？根據二代......風傳媒 ・ 4 小時前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 1 天前
粿粿爆婚變不倫王子！陶晶瑩首發聲痛批不忍了：就是吃人夠夠的感覺
范姜彥豐和粿粿的婚變風波越演越烈，在范姜踢爆粿粿與王子（邱勝翊）大搞婚外情後，雙方更是多次在網路上隔空交火，引發熱烈討論。如今陶晶瑩（陶子）在Podcast節目也評論此風波，她認為出軌就是會傷害很多人，「我覺得就是有一種吃人夠夠的感覺。」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 1 天前
閃兵男星供出首腦！王傳一「沒人接洽」乖乖入伍 醫師父看穿逃不掉
藝人閃兵案持續延燒，繼第3波拘提陳柏霖、修杰楷、棒棒堂廖允杰（小杰）、Energy坤達、書偉後，Energy前成員唐振剛、薛仕凌、阿達（昌璟翔）也陸續到案自首。曾為男團「可米小子」成員的王傳一，今（6）日與朱德剛出席相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》售票記者會，透露自己2008年拍攝完戲劇《痞子英雄》後，便收到兵單馬上入伍。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
網紅稱手握「粿粿王子大尺度照」！驚天大瓜公開 網朝聖全看傻一面倒
范姜彥豐指控粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求。網紅「玉米泉哥」在社群平台爆料4件事，包括「粿粿0嫁妝」、「18萬投資飲料店」、「婚後靠CP曝光才開始賺」及「握有粿粿及王子大尺度照片」，不過5日晚間公開的爆料內容，不少網友直言「我到底看了什麼」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
網紅公開粿粿「驚天大瓜」！大尺度照外流原因曝 網怒檢舉帳號
前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）遭老公男星范姜彥豐怒指出軌「棒棒堂」王子，隨著風波不斷延燒，網紅玉米泉哥自稱有「獨家爆料」，將會在昨（5日）公布，「第一手消息且還沒外流，是有人在內部、知道真相，也希望事情能被看見，但他不方便露面，所以交給我來講。」沒想到最後公布的消息卻是范姜彥豐被粿粿凹錢，網友們大失所望，甚至檢舉帳號，也讓他又補充：「我是真的有被威脅，這個保證的。」鏡報 ・ 17 小時前
王子二次聲明有貓膩！網見這句驚呼是真愛 曝一招可挽回形象
男星范姜彥豐上月29日在社群上毀滅式爆料，控訴妻子粿粿婚內出軌，對象還是自己的知心好友「王子」邱勝翊，引發軒然大波。對此王子二度發聲明表示錯就是錯，沒有任何理由跟藉⼝，也提到有跟范姜彥豐談賠償一事，希望可以分期，卻遭到拒絕。對此網友驚呼看到這句話，證明王子對粿粿是真愛，曝一招或許可挽回形象。中時新聞網 ・ 17 小時前
鳳凰颱風生成！恐成「又強又大怪物」下週直撲台 專家示警：被掃到後果慘烈
今年第26號輕度颱風「鳳凰」於今（6）日凌晨2時生成，目前位於鵝鑾鼻西南方約1190公里處，以每小時28公里速度朝西轉西北西進行。氣象署預估，鳳凰將在週日（10日）登陸菲律賓呂宋島，並於週一（11日）北轉接近台灣，強度可能增至中颱上限甚至強颱等級，專家警告這將是一個「又強又大的怪物颱風」。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前