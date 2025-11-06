「棒球成中國最柔軟戰線」...吳欣岱示警「不是單純體育交流」：是全面深入社會的「融合式進攻」！喊話中信集團「出面說清楚」：有無資助上海兄弟？

「CPB中國棒球城市聯賽」將於明年（2026）開打，其中「上海兄弟」之隊名、LOGO，幾乎和台灣職棒「中信兄弟」一樣， 傳出背後就是中信兄弟母企業贊助，引起爭議。對此，台灣基進黨秘書長吳欣岱昨（5日）表示，其背後所涉及的資金與金融結構，令人憂慮。她說明，中國對台的統戰滲透，絕非一時興起的嘗試，更是縝密規劃、按部就班的全面進攻，「中國此舉，已不僅是單純的體育交流，更是全面深入社會的『融合式進攻』」策略」。

吳欣岱昨日於臉書以「中國統戰滲透不是一時興起的隨便嘗試，而是縝密規劃、按部就班的全面進攻」為題撰文指出，台灣近年棒球國際賽表現傑出，棒球文化是少數能超越世代、階級與族群的共同語言，它是這個島上最接近「國族情感」的民間儀式。吳欣岱直言，「當中國選擇從棒球入手，絕非巧合，而是針對我們情感中最柔軟、也最團結的那個部分下手」。

吳欣岱提到，2026年1月舉行的CPB立春聯賽預計五隊參賽，分別是長沙黑皮、上海兄弟、深圳藍襪、廈門海豚以及福州海峽，「其中長沙黑皮由旺旺集團贊助，上海兄弟背後據報導是中信集團」。她點出，「宣傳文宣大辣辣放上台北101的照片，台資加上台灣地景，絕對是有意模糊台灣與中國之間的界線，以棒球作為偷渡工具」。

吳欣岱表示，旺旺集團與中國的關係眾所皆知，中信金大家比較陌生，「但如果上海兄弟真有中信贊助，深入探討則會發覺它的恐怖——中國信託在中國確實有長期的業務佈局，是其『大中華區』策略的一環」。

吳欣岱說明，中信金的獲利主要來自兩大方面，分別是中國信託銀行與台灣人壽，「其中國曝險早已在同業中居高不下」。她說，根據金管會與媒體公開資料，中信金對中曝險金額約新台幣1700多億元，約佔全體金融業對中曝險的四分之一，「且對中曝險比率長期維持在淨值的五成以上；換句話說，中信每投入100元資本，就有超過50元與中國市場綁在一起」。

吳欣岱續指，中國市場帶來的實際回報卻遠不成比例。她提及，市場分析指出，中信銀行的海外獲利中，大中華區僅貢獻約14%，而中國實際獲利部分可能只佔整體2%到4%，「這意味著中信在中國長期承擔了高風險，卻僅換得低收益」。

吳欣岱點出，「更重要的是，這樣的資金結構不僅是金融風險，更是制度風險——當企業與中國市場高度綁定，政治壓力與經濟利益就無法切割」。吳欣岱說道，在中國經濟放緩、房地產與地方債風險加劇的情況下，這種「高曝險、低回報」的佈局更顯脆弱，「表面上它是企業的市場策略，實際上卻可能形成北京手中可操控的槓桿」。

吳欣岱直指，當經濟風險與政治風險重疊，金融管道就可能被用來傳遞影響力。她說，中信金的龐大對中曝險，讓它天然地成為中國統戰體系中最可操作的民間節點之一，「而棒球，就是最理想的包裝」。

吳欣岱說明，棒球兼具娛樂與情感，既能掩護資金流動，又能創造友善形象，「當一個球隊的名字、隊徽、甚至宣傳畫面都能跨越邊界、模糊主體時，它不只是運動賽事，而是一場精準的文化攻勢」。

吳欣岱指出，「中國深知，政治會引起防衛，但文化能麻痺警覺」。她直言，棒球的可愛外衣，正是最柔軟、也最危險的戰線。吳欣岱提到，中國領導人習近平在〈告台灣同胞書〉40週年談話中明確提出「以對話取代對抗、以合作取代爭鬥」開始，到《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書第四章中提到「兩岸各界代表人士共商融合發展與祖國和平統一的大計」，中國的統戰策略已經不再只是政府對政府，而是全面深入社會的「融合式進攻」——從文化、體育、經貿到教育，逐一滲透。

吳欣岱提醒，「面對這樣的策略，我們不該只看見表面的比賽與交流，而要看到背後的結構：誰在資助？資金從哪裡來、又往哪裡去？誰從模糊台灣的符號中得利？」吳欣岱認為，集團下中信育樂公司今天的聲明只是避重就輕，真正應該要出來說明的是中國信託，「到底中國職棒是不是中信協助創立的？上海兄弟有沒有中信集團的資助？」最後，她呼籲，「請中信出來說明清楚，才不會辜負台灣球迷的信任」。

