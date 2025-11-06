「棒球成中國最柔軟戰線」吳欣岱：中信集團有無資助上海兄弟？出來說清楚
[Newtalk新聞] 「CPB中國棒球城市聯賽」將於明年開打，其中「上海兄弟」隊的隊名、LOGO，幾乎和國內職棒「中信兄弟」一樣， 傳出背後就是中信兄弟母企業贊助，引發球迷砲轟。對此，台灣基進黨秘書長吳欣岱表示，其背後所涉及的資金與金融結構，令人憂慮。中國對台的統戰滲透，絕非一時興起的嘗試，同時，更是縝密規劃、按部就班的全面進攻，她警示，中國此舉，已不僅是單純的體育交流，更是全面深入社會的「融合式進攻」統戰策略。
棒球成最柔軟戰線 掩護資金與文化攻勢
吳欣岱表示，棒球文化是台灣少數超越世代、階級與族群的共同語言，它更是這座島嶼最接近「國族情感」的民間儀式。中國選擇從棒球入手，絕非巧合，而是針對台灣情感中最柔軟、也最團結的部分下手。
她提及，中國成立的CPB立春聯賽預計五隊參賽，其中長沙黑皮由旺旺集團贊助，而上海兄弟背後據報導是中信集團。更甚者，其宣傳文宣更是大剌剌地放上台北101的照片，台資加上台灣地景，絕對是有意圖地以棒球作為偷渡工具，模糊台灣與中國之間的界線。
吳欣岱直言，中國深知，政治會引起防衛，但文化能麻痺警覺。棒球的可愛外衣，正是最柔軟、也最危險的戰線，它兼具娛樂與情感，既能掩護資金流動，又能創造友善形象。當球隊的名稱與宣傳畫面能跨越邊界、模糊主體，近乎是一場精準的文化攻勢。
中信金成金融破口：高曝險、低回報、易被操控
針對中信集團遭控涉入資助中國職棒，吳欣岱認為，若深入探討會發覺這其中的恐怖之處，這不僅僅攸關單一金融機構的風險投資，也同時涉及了整個跨國金融投資制度的風險。據金管會與媒體公開資料顯示，中信金對中曝險金額約新台幣1700多億元，約佔台灣整體金融業對中曝險的四分之一。其對中曝險比率長期維持在淨值的五成以上，換言之，中信每投入100元資本，就有超過50元與中國市場綁在一起。
再進一步觀察，吳欣岱說，有市場分析表示，中信銀的海外獲利中，大中華區僅貢獻約14%，而中國實際獲利部分可能只佔整體2%到4%。這意味著，中信在中國長期承擔了高風險，卻僅換得低收益。她認為，這種資金結構面臨嚴重不對等狀況，在如今中國經濟放緩、風險加劇的情況下，這種「高曝險、低回報」的佈局恐怕更顯得其脆弱。
吳欣岱直言，當企業與中國市場高度綁定，政治壓力與經濟利益勢必無法切割。中信金的龐大對中曝險，讓它自然成為中國統戰最可操作的民間企業之一，形同中國手中可操控的槓桿。
強烈要求中國信託出面說明 勿辜負台灣球迷信任
中信育樂公司對此聲明表示，關於網傳有關「上海兄弟」相關內容，球團與營運團隊並不知情，若有相關侵權也將採取必要措施。吳欣岱譴責，面對社會質疑，中信育樂公司的聲明只是避重就輕，她要求中信金應正式出面說明。
「到底中國職棒是不是中信協助創立的？上海兄弟有沒有中信集團的資助？」，吳欣岱呼籲中信金必須出來說明清楚，才不會辜負台灣球迷的期待與國人的信任，「我們不該只看見表面的比賽與交流，在中國威脅日增的當下，更要看到背後的結構。誰在資助？資金從哪裡來、又往哪裡去？誰從模糊台灣的符號中得利？」
