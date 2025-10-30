棒球成美日領袖共同語言！謝金河開金口讚「道奇日本三本柱」 高市早苗開啟日本經濟新時代

美國總統川普28日在日本會見新首相高市早苗，並大讚美日的同盟關係「比以往任何時候都更加牢固」。 圖：達志影像／美聯社

[Newtalk新聞] 美國總統亞洲行前幾日在日本與日本德仁天皇和日本首相高市早苗會晤，會後敲定日對美投資清單，日經指數在這周突破五萬點新高。財信傳媒董事長謝金河指出，高市早苗開啟日本的新時代，同時，此次川普訪日，棒球成為美日領袖共同語言，無論天皇和首相，皆與川普聊起MLB洛杉磯道奇的日本三本柱，甚至一看了世界大賽。

謝金河表示，自己在2017年就曾說過，台灣和日本會好30年，日本經濟會好起來，在中國盛世的背景下，大家都以為他在開玩笑，相信的人很少，那時日經指數約在15000點上下，自泡沫吹破後仍呈現半昏迷創太，一直到2020年巴菲特出手買進日本五大商社股票，很多人才逐漸改變觀念。

謝金河提到，高市早苗歷經波折登上首相，川普訪問日本，對高市印象加分，這次他和川普共同視察橫須賀那一幕，讓日本舉國都興奮起來，日經指數輕輕鬆飛越50000大關，如今很多人都在問漲到五萬多點的日股還能投資，日本迎來像小英總統一般的女首相，只有中國一直唱衰，說她一定是短命內閣。

謝金河細數，市在10月6日當選自民黨總裁當天，日本股市已經大漲，這次以軍工股及半導體訴求的供應鏈安全為主軸。今天川普離開日本，最具代表性的是愛德萬測試，高市當選總裁當天，愛德萬上漲14%，29日又大漲22%，在美國上市的泰瑞達盤後也大漲20%以上，將帶動台灣的半導體封測產業鏈。這次日本誕生兩支奇兵，一個是孫正義的軟體銀行大漲，已經成為日本最大巿值企業。另一個是快閃記憶體的鎧俠從1440漲到10040日圓，漲到讓日本人頭皮發麻。

謝金河認為，川普提供一張空白支票任由高市自己填寫，這是最大後盾，而美日聯合聲明更是鏗鏘有力，這對亞太區域安全帶來很大安定力量，台灣也成為日美同盟的一環。另一方面，安倍在2012年上任，日本正面臨嚴重通縮時代，高市將迎來新的通膨時代，高市將開啟一個新時代。

此外，謝金河也提到，川普此次訪日，會見德仁天皇，一放面向德仁表示，他是安倍的好朋友，也是日本的好朋友，話題就是從山本由伸完投開始。這次與高市會面前，也一起看了MLB世界大賽，最終這是一場18局的歷史經典大戰；川普不喜歡加拿大，看起來不會支持藍鳥，川普是洋基迷，這次洋基被藍鳥淘汰，川普看起來支持道奇，而道奇的核心又是日本的三本柱，這連結出來美日合作攻無不克的意涵。

謝金河表示，川普高中時期是潛力捕手，曾被紅襪，費城人球探相中，後來他去讀大學，沒有進入職棒。高市出身奈良，她一直都是阪神虎的啦啦隊，日本和美國的棒球都有百年歴史，日本球星幾乎是品質保証，這次川普和高市在棒球聚焦，也為美日同盟奠定更堅實的基石。

