「棒球手套1折」騙走5萬 詐團囂張諷：報警也沒用

詐騙者冒用鹿港知名體育用品店名義，在社群宣稱「棒球手套1折出清」騙走民眾5萬元。（示意圖／Pixabay）





網購詐騙手法再翻新。有詐騙者在Threads平台冒用彰化鹿港一間知名體育用品店名義，宣稱「經營不善要倒閉、全場棒球手套1折出清」，吸引民眾私訊下單匯款，結果有人受騙損失5萬元。更離譜的是，受害者發文提醒後，詐騙帳號竟高調現身留言嘲諷，還挑釁稱報警也追不回錢，引發網友譁然。

受害網友表示，自己看到「1折處理」貼文後信以為真，依對方指示匯款，事後卻遲遲收不到商品，才驚覺遭詐，並到警局報案、做筆錄，同時發文呼籲大家不要再上當。

受害者曝光詐騙帳號及手法。（圖／翻攝自Threads）

受害者曝光貼文後，詐騙帳號不僅高調承認並嘲諷受害者。（圖／翻攝自Threads）

未料貼文曝光後，詐騙帳號不但沒有刪文，反而在留言區承認行騙，並以嘲弄口吻回覆受害者，聲稱錢已經花掉、報警也無用，甚至誇口「一篇貼文就能騙到很多人」、短時間獲利可觀。相關發言引起大量網友痛批，直呼詐騙態度囂張、把受害者當笑話。

也有不少網友提醒，這類遠低於市價的促銷常見於詐騙套路，尤其當對方要求私訊、改用轉帳或其他非正式管道付款時，更要提高警覺。部分網友則呼籲想買球具應直接到實體店面或官方通路查證，不要因貪便宜而冒風險。

