棒球教練性侵41童判464年 家長淚轟：應該判死

台中擔任多所國小棒球隊的教練，涉嫌對41學童性侵猥褻高達90次並拍下至少34段不雅影片。（圖／東森新聞）





台中擔任多所國小棒球隊的教練，涉嫌對41學童性侵猥褻高達90次，並拍下至少34段不雅影片，一審重判464年遭延押。但被告卻上訴到高等法院，遭二審法官駁回，維持一審判刑，全案還可上訴。受害家長無法接受，為什麼被告犯行累累還要上訴，聲淚俱下控訴應該判死刑。

受害學童家屬：「讓他有重刑，死刑都應該，不應該出來，我們的痛很痛。」

面對鏡頭，家屬想起孩子身上的種種經歷，情緒憤怒淚如雨下，因為孩子加入棒球隊，慘遭教練侵犯，但他犯罪後毫無悔意，而孩子心中卻留下難以抹滅的陰影。

受害學童家屬：「他們始終還是不敢提，大人也是不敢提，現在面對司法的這個階段，我們還是希望他該受的罰，他要提早面對。」

被控訴的這名狼教練，曾利用外地比賽的機會，在7年內侵害41名學童，犯行高達90次，拍下至少34段不雅影片。今年7月一審法庭中，狼教練聲稱成長過程中曾被性侵猥褻過，影響他對性關係的正常認知，但沒有相關鑑定沒證據。法官審酌後，認為這理由不足以動搖原量刑，最終依對未滿14歲男子強制性交罪，以及對兒童強制猥褻共90項罪名，判處464年刑期。

他雖坦承所有犯行，不滿判太重提起上訴，請求法官從輕量刑，26日二審維持原判，但未定下合併執行的刑期，讓家長擔心，未來狼教練要是假釋出獄，手裡還有備份的不雅影片，孩子們又該如何是好。

受害學童家屬：「他就算只有關30年，那30年後我們要怎麼辦，他如果手上還有證據，威脅了他的家庭、他的工作怎麼辦，誰要保護我們。」

家長也質疑校方沒做好把關，才會讓受害的孩子增加，還連續被侵害。受害學童家屬：「他是學校，學校有把關的責任，不管他是專任教練基礎教練，他都應該有合格的要求，如果那個要求太低，是不是應該教育部重視這個問題。」

檢方調查受害學童中，年紀最小的當時只有國小二年級。狼教練還能繼續上訴，被害人不願和解、要求國賠，更怒轟可惡狼教練應該判死刑，關到死。

