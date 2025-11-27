棒球教練性侵41童遭判464年 「最久關30年」家長難接受

台中市 / 綜合報導

台中市某國小棒球教練，涉嫌性侵猥褻41名學童，還被搜出34段不雅片，一審遭法院判刑超過464年，但這名教練卻上訴到高等法院，遭二審法官駁回，維持一審判刑，全案還可上訴，而且依台灣目前司法，最久也只能關30年，如果獄中表現良好，甚至只要15年就能出獄，受害家長無法接受，控訴應該判死刑。

鏡頭前，家長講到一度哽咽，心痛控訴她的孩子在學校打棒球，慘遭教練伸狼爪猥褻，而且還不只一個孩子受害。案件今年7月經台中地院一審宣判，法官調查後統計受害學童41名，性侵猥褻90次，查獲34段偷拍影片，這名教練被依「對未滿14歲男子強制性交罪」、「強制猥褻罪」，還有「違反少年意願製造性影像罪」總共90個罪名，累計刑期超過464年，沒想到，教練雖然坦承所有犯行，還是提出上訴，請求法官能從輕量刑，看似已經重罰，但依法最終執行刑期，最多只能執行30年，被告服刑超過一半以上，如果表現良好，還可以申請假釋，讓家長想到就害怕。

台中市議員(眾)江和樹說：「到現在還沒有覺得，你對不起這些小朋友，你還在上訴，台灣的法律對你已經太好了，你有可能被關400多年嗎，最高只關了30年，表現好一點15年就(假釋)出來了。」

全案經上訴，台中高分院二審維持原判，受害的學童，年紀最小的當時只有國小二年級，再多的刑期，可能無法抹去受害學童心裡的陰影。

※尊重身體自主權！請撥打113、110※

