棒球教練狼爪伸32童 90罪各判不等刑期二審維持原判

（中央社記者蘇木春台中26日電）台中某國小棒球隊松姓教練，任內6年對32童犯下90件強制猥褻、強制性交等罪，一審依90罪分判3年6月至8年6月不等刑期；全案經上訴台中高分院，二審今天維持原判。

依據檢方起訴書，松男自民國107年起，在台中某國小擔任棒球教練，期間卻濫用少年對他的信任，對少年犯下性侵、強制猥褻等案件。

檢方查出，松男自108年113年間，對未滿14歲男子犯下強制性交、強制猥褻、乘機猥褻罪等案共90次，有32名學童受害、性影像有40部，台中地方檢察署偵辦後，依強制猥褻等罪嫌起訴。

台中地方法院一審審理後，今年7月間，判決松男對未滿14歲男子犯下強制性交罪，共7罪，各處有期徒刑7年10月；對未滿14歲男子強制猥褻罪，共46罪，各處有期徒刑3年6月；以及成年人對兒童乘機猥褻罪，共3罪，各處有期徒刑1年6月；違反本人意願的方法使少年被製造與性相關、客觀上足以引起性慾或羞恥的電子訊號罪，共34罪，各處有期徒刑7年2月、7年6月或8年6月，尚未定合併應執行期。

案經松男提起上訴，台灣高等法院台中分院今天宣判上訴駁回、維持原判。全案可上訴。（編輯：陳仁華）1141126