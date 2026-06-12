棒球潛力怪物歐子喬棄平鎮高中赴美 「鑽法律漏洞」？衝擊台灣棒球人才外流
近日爆出桃園市新明國中畢業的青少棒隊員歐子喬未向平鎮高中報到，未依循桃園三級棒球培養球員「默契」，悄悄選擇赴美國就讀高中，尋求挑戰美國棒球舞台，引起棒球界討論，基層棒球人士擔心，歐子喬家人基於個人生涯規畫，跳脫基層棒球制度，讓國際經紀公司與外國球團有機會「鑽法律漏洞」提前佈局網羅台灣青少棒優秀人才，一旦此舉引起效法，將加速國內基層棒球優秀人才外流，值得棒球界正視。
歐子喬擁有台非混血兒血統，從小在澎湖成長，受阿公鼓勵想打棒球，小學進人澎湖講美國小少棒隊，受到教練賞識，小五入選U12國手，在該校教練引薦跨區進入新明國中就讀，加入新明青少棒隊，目前身高186公分，壯碩身材不輸青棒球員，具備極佳的身體天賦與驚人球速，球速飆近150公里，被視為台灣棒球界的潛力怪物，吸引國外職棒球探關注。
歐子喬在桃園三級棒球體系培養三年，今年自新明國中畢業，球隊循例安排進入平鎮高中就讀、加入平鎮青棒隊磨練，如今歐子喬及家人選擇提前旅外，平鎮高中青棒教練團指出，學校近期辦理新生註冊作業，發現歐子喬未繳交畢業證書，未完成入學程序，經查詢，球隊收到歐子喬簡訊通知，確認放棄就讀平鎮高中，未來規畫赴美就讀高中。
外傳歐子喬規畫赴美過程有台灣及海外經紀公司、外國球團相關人士介入，甚至傳出歐子喬家人同意下，經紀公司預先與美職球隊談妥2028年簽約云云。
歐子喬自澎湖跨區進入桃園新明國中就讀，依規定球員二年內不能參加全國聯賽或選拔賽，新明國中棒隊站在培養棒球人才立場，在國中一、二年級未安排歐子喬比賽，學校提供他在國中三年免費就學及打球、並提供生活零用金，希望他依循徐若熙、李灝宇、林維恩、劉任佑等人模式，國中畢業後進入平鎮高中就讀，為桃園基層棒球爭光。
平鎮高中青棒隊教練羅健銘認為，學校原本希望協助歐子喬完成高中學業和磨練球技，即使家庭經濟條件較為辛苦，只要學校能力所及，都願意提供必要協助與資源，且球員在台灣接受完整培育，可以更成熟的心智與球技迎接未來挑戰，有助日後旅外、國內職棒發展。
歐子喬和家人選擇跳脫國內三級棒球培養體系，提前赴美就讀高中發展，未來就學期間未參與台灣青棒體系，實務將不受中華棒協現行青棒球員旅外簽約規範限制，依棒協規定，國內青棒選手若有旅外簽約，須等高三畢業完成畢業典禮，若在高中畢業前完成簽約，球員、球隊、甚至相關球探及簽約球團亦可能面臨處分。知情人士認為，歐子喬家人此舉可能避開棒協規定和處分。
「桃園棒球教父」桃園市棒球總顧問張滄彬表示，歐子喬在新明國中三年來，球隊用心培養和訓練，即便家裡經濟辛苦，學校也全方位協助和照顧，歐子喬如今國中畢業赴美發展，學校和球隊給予祝福，也期望他將來在大聯盟發光發熱，只是歐家規畫赴美發展，直到決定卻未告知學校、球隊，不免「令人心寒」，況且以15、6歲年齡赴美尚未符合大聯盟簽約資格，大聯盟制度一旦改變，提前赴美發展將面臨風險，令人擔心。
基層棒球資深人士認為，依棒協規定球員旅外須高中畢業後簽約，用意在保護優秀人才和健全球員心智、球技，大聯盟都有選秀簽約須年滿18歲規定，15、6歲球員的身體條件、心智、球技未臻成熟階段，過早赴美發展存在風險和變數，如今國際經紀公司及外國球團提早挖掘台灣潛力球員佈局，國內棒界若不及早因應對策，將衝擊國內基層棒球培養和人才提前外流，令人擔心憂。
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