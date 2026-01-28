棒球熱再起！國漫館「壘上有人」特展明登場 文化、運動跨部會推雙百萬徵稿

國家漫畫博物館「壘上有人：臺灣棒球漫畫的全力一擊」特展自明（29）日起展至8月30日，邀民眾前來感受漫畫世界裡「臺灣國球」的想像與記憶。圖／文化部提供

延續 2024 年世界 12 強棒球賽奪冠熱潮，並迎接即將到來的 2026 年 WBC 世界棒球經典賽，國家漫畫博物館籌備處自明（29）日起至 8 月 30 日，於台中推出年度重點特展「壘上有人：臺灣棒球漫畫的全力一擊」。文化部與運動部今日共同出席開幕記者會，並宣告「雙百萬運動漫畫徵選」正式起跑，預計選出 5 案、每案提供新台幣 200 萬元獎勵金，鼓勵法人及團體踴躍提案。

文化部長李遠表示，運動部成立後，與運動部長李洋交流密切，進而開啟「遠洋合作」計畫。李遠指出，該計畫包含 4 大面向，除行銷文化幣與動滋券外，本次兩部會各投入 500 萬元，共計千萬元預算，徵選 5 組漫畫家團隊進行跨域創作。他認為體育與文化的結合能產生極大感染力，期盼漫畫能複製電影《KANO》《冠軍之路》的成功經驗。

廣告 廣告

除特展與徵件，文化部也規畫將展覽延伸至大巨蛋。李遠宣布，自 3 月 1 日起至 7 月 26 日止，大巨蛋將設置 13 幅大型看板呈現棒球漫畫主題視覺，提前實踐「文化體育園區」的理想。未來更規畫於全台發展相關園區，如大巨蛋串連鐵道博物館，以及台南亞太國際棒球場結合台灣歷史博物館，讓民眾能同時享受體育與文化。

「壘上有人： 臺灣棒球漫畫的全力一擊」特展開幕，文化部長李遠、運動部政務次長黃啟煌、立法委員何欣純、漫畫家劉興欽等出席力挺臺灣棒球運動與漫畫。圖／文化部提供

運動部政務次長黃啟煌則表示，「壘上有人」象徵機會與全力一擊。黃啟煌指出，運動部重視歷史記憶的轉譯，漫畫是極具生命力的媒介，能將運動員的汗水與挫折轉化為永恆畫面。透過雙百萬徵選，運動部將協助媒合運動員訪談及國訓中心取材，解決創作者對專業動作認識較薄弱的痛點，培育具國際競爭力的運動文化 IP。

立法委員何欣純出席時也呼應，台中市具備深厚文化底蘊與體育動能，「壘上有人」是城市活化的絕佳機會。國漫館表示，本次展覽梳理了台灣棒球漫畫數十年來的發展，從 1960 年代審查制度下的重製現象，到 1990 年職棒開打後的在地敘事。展覽不僅呈現熱血賽事，更反映了國球情感如何透過畫格陪伴社會走過不同階段。

文化部長李遠參觀「壘上有人： 臺灣棒球漫畫的全力一擊」特展，介紹1960年代受到審查制度影響，發展出描抄重製、盜版翻譯與剪貼創作等特殊出版現象。圖／文化部提供

展場規畫多項趣味互動體驗，觀眾可在多媒體展間製作專屬球員卡，或參與「球球是道」九宮格挑戰測試內行指數。完成任務者還能兌換限定紀念小物，並索取摺頁製作個人棒球漫畫小書。主辦單位誠摯邀請大眾透過多元途徑認識漫畫與棒球文化，在閱讀與創作過程中重新發現這項深植國人心中的運動精神。

「雙百萬運動漫畫徵選」即日起徵件至 4 月 30 日止。文化部強調，創作者最難突破的往往是運動專業知識與田調，透過兩部會跨域協作，將提供實質的資源支持與專家顧問諮詢。期待台灣漫畫家能擊出漂亮的全壘打，喚起全民運動熱情，同時促進漫畫產業的長足發展。



回到原文

更多鏡報報導

2026台北書展「臺漫館」Y2K 追星登場 文策院集結62部作品應援臺漫

運動部挹注「最高」6000萬備戰WBC 李洋：專業成中華隊最強後盾

台漫創作者注意！文化部長篇漫畫補助開跑 最高可獲700萬

離婚天花板！黃曉明、Angelababy結束4年婚同遊被直擊 上海迪士尼為9歲小海綿慶生「1行為全網讚爆」