棒球狼教練性侵80童受害！盧秀燕稱「人數非外界所想」 挨批只顧算數字

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

記者潘靚緯／台中報導

有猥褻前科的松志彬，在台中市某國小擔任棒球教練6年期間對學童伸狼爪，受害人恐逾80人。(圖／資料照)

台中某國小棒球教練松志彬性侵學童案，如雪球越滾越大，檢方三波起訴累計受害學童已累積超過80人。台中地檢署證實還有新事證調查中，不排除還有新的被害人，台中市政府挨批失職，放任有前科的狼師在校任職長達6年，甚至連掌握的受害人數與檢方起訴數據有落差。市長盧秀燕昨(8)日強調，檢方起訴受害人數有重複，「人數不是像外界所想」，民進黨台中市長參選人、立委何欣純與立委蔡其昌痛批，守護兒童安全不能躺平，盧秀燕竟只顧算數字。

廣告 廣告

外界批台中市府掌握的受害學童人數與檢方掌握人數不同，盧秀燕澄清人數有重複，不是像外界所想。(圖／台中市政府提供)

涉案教練松志彬於2012年已有強制猥褻前科，但校方自2019年聘用起，未依規定定期於「不適任教師查詢系統」核查，導致其隱藏身分留校多年，對更多孩童伸出狼爪，直到2024年12月家長出面控訴才曝光。受害學童人數一再增加，近日檢方第三度偵結又增加新受害人，累計受害人數恐超過80人，引起各界關切。

台中市議會昨(8)日緊急更改議程，要求教育局進行專案報告，民進黨團強烈譴責市府失職且失能，盧秀燕披著「媽媽市長」糖衣，對事件「無要無緊」。

對此，盧秀燕澄清，比對檢方前兩次起訴書扣除重複人數，目前掌握受害人數是42人，檢方第三次起訴有11名受害人，要等到收到起訴書釐清受害人是否有重疊，「人數不是像外界所想」。

盧秀燕表示，行政做得再多，若法律不周全如何能百分之百的預防，該名狼教練分明有傷害兒童相關案件，竟能拿到良民證，政府應該檢討良民證制度，舉凡有兒童相關傷害前科 ，一輩子都不能領良民證。

對此，蔡其昌痛批，有強制猥褻前科的教練竟能堂而皇之進入校園擔任教練，長期接觸學童，6年來持續犯案累積數十人受害，這是系統性的失職，「這不是數字的問題。這是一個孩子都不該被傷害的底線問題。當權者如果還在計算數字、在意輿論、在想怎麼回應比較好看，那就是完全搞錯重點。」。立委何欣純則痛批，受害人數攀升曝露盧市府保護孩子的制度失靈，守護兒童安全不能躺平，市民不需要「媽媽市長」、「爸爸市長」，台中需要的是負責任的市長。

國民黨市長參選人、立法院副院長江啟臣則表示應嚴辦嚴懲、絕不寬貸，也力挺盧秀燕從嚴處置、還原真相。



三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

發現兒少性剝削，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

台中當街搶劫真相曝！詐團內鬨搶150萬贓款 民眾目擊傻眼：果然高譚市

揪親友1年狂辦8226手機門號「短期換號」 註冊LINE賣詐團吸金8千萬

誆AI標會狂吸金45億！「神說」主嫌藏2億現金塞爆保險櫃 1審重判18年

苗栗毒蟲綁刀隨機砍3人判29年太輕！ 擋刀正義哥憂成幫兇︰應終身監禁

