棒球科技「台灣鷹眼」瞄準數百億美元商機 張泰山都說讚

經濟部今天(17日)發表運動科技研發成果，展示各運動領域導入科技的創新解決方案落地實例，像是棒球科技「台灣鷹眼」，偵測投球軌跡誤差小於1公分，可協助訓練、降低爭議，不僅已在國內導入，還有多國客戶慕名而來，未來劍指每年數百億美元的全球訓練市場。前國手張泰山也現身盛讚這項方案，並期許未來能開發更多技術，讓台灣運動更上層樓。

經濟部產業技術司司長郭肇中指出，為期4年的「運動×科技行動計畫」自2023年啟動，投入新台幣5億多元，發展新興運動科技應用，除了要帶動軟硬整合與虛實融合服務，也要引領高科技產業運動化，推動棒球、高爾夫、戶內外運動場館等優勢運動項目產業化，預期將促成企業投資約30億、衍生產值超過75億元，加速我國運動科技從研發到應用全面升級。

廣告 廣告

此次經濟部展出5項運動科技研發成果，範疇包括棒球、高爾夫球、自行車與登山等領域。其中，工研院開發的棒球科技「台灣鷹眼」整合多視角高速攝影、影像辨識、人工智慧演算法等科技，可自動偵測投球軌跡、位移、轉速等關鍵數據，可應用在科學訓練與電子好球帶，有效降低比賽爭議。目前這項技術已授權給新創公司，並應用在台北天母棒球場、台中洲際棒球場、台北大巨蛋，也協助紅葉少棒導入科學化訓練，累積超過1萬筆職棒數據。

該新創業者說明，全球棒球運動導入科技應用的市場潛力極大，每年至少有數百億美元規模，而這套解決方案的性價比可說傲視全球，精準度也堪稱全球第一，具外銷潛力，除了台灣客戶以外，已有北美、中國、東南亞等客戶洽詢，北美客戶甚至希望能一舉成為代理商。業者王友光說：『(原音)到今天為止，短短2個月，已經有4個國家的客戶了，包含台灣在內。所以台灣科技不光是好，而且台灣精準，因為我們這一套的解決方案誤差值已經達到0.5到1公分，以目前國際普遍用的雷達方案，它的誤差值大概是3.5到4公分之間。所以(我們的方案)是超級準、世界準，目前經過工研院的嚴格檢測，我們這個是目前世界第一準。』

前棒球國手張泰山以「NiceSports好的運動」總經理身分出席發表會，並在體驗這項方案後給予肯定。他表示，過去台灣棒球的實力是建立在苦練的傳統文化上，教練憑眼睛、感覺指導，甚至有個笑話說教練只會叫球員「出力打、打就對了」。

張泰山指出，他是當教練之後才接觸運動科學，從揮棒軌跡、仰角角度、擊球點分析，讓訓練事半功倍，與過去訓練模式有很大的差異。他也期盼相關單位能研發更多好的技術，並在國內普及，讓職業球隊、學生棒球都受惠，加快其成長速度。(編輯：宋皖媛)