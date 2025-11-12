棒球網紅突遭「YouTube永久關播」！原因嗨翻網：早該下去了

小哥的棒球夾克因版權問題，遭到YouTube命令永久關播，也讓球迷們拍手叫好。（圖／翻攝Pixabay）

知名棒球YouTuber「小哥的棒球夾克」，在近幾年成功靠著「解讀球員唇語」爆紅，吸引超過數千萬，甚至破億的觀看數流量。然而，小哥卻無預警宣布於12日永遠關停，原因曝光後，竟讓廣大球迷拍手叫好，直呼：「真的活該下去剛好！」

據了解，「小哥的棒球夾克」雖然僅累積40多萬的粉絲訂閱，但他靠著幽默的解讀球員唇語，坐擁驚人的觀看次數，但他這5年以來多次違規使用美國職棒大聯盟MLB的畫面，不僅侵犯版權，還疑似開廣告營利，5年多以來屢受爭議。

12日，小哥的棒球夾克在YouTube發文公告，已收到YouTube的正式通知，將於11月12日永遠關停，「原因是版權問題！」但他強調，中華職棒的內容沒有問題，這幾天也已求助過、努力過，「感謝各方協助與穿梭，沒有遺憾！」

小哥的棒球夾克證實遭YouTube官方永久關播。（圖／翻攝PTT）

消息曝光後，立刻在PTT、Threads掀起網友一陣討論，「普天同慶」、「美國版權砲終於到了？」、「唇語根本一堆都瞎掰的，跟風而已」、「他早該下去了，唇語也有被講過曲解原意」、「早該下去了」。

目前若查看「小哥的棒球夾克」的YouTube頁面，僅顯示簡短的一句話公告「我們屢次收到第三方對使用者發布內容所提出的著作權侵害聲明，因此已終止這個帳戶。」不過，他另一個專攻中職的頻道「（中職）小哥的棒球夾克」仍然可以收看。

