棒球賽事打到一半遭狗咬 動保處到場已不見犬隻蹤影

比賽打到一半，突然一陣騷動，賽事緊急喊停，因為有黃狗亂入球場、衝向中外野手，黑狗緊跟在後，嚇得球員狂奔，但早有人被咬傷，小腿破皮紅腫，其他隊友見狀合力上前趕狗。

當事打球球員彭先生說道，「一人被黃狗追、一人被黑狗追這樣子，然後就一直拿球棒驅趕，影片發生中的前一局的時候，已經有友隊被咬傷。」

當事打球球員陳先生表示，「轉頭的時候，就看到有一隻正朝這邊衝過來，我當下就嚇到，就趕快跑。」

驚魂就在新北市新莊，當時兩支球隊在河濱公園的瓊林球場打業餘棒球賽，約莫在1月31日上午11時許，突然被狗突襲追咬，無奈一邊打棒球、一邊還得小心犬隻再度來襲，懷疑是遊蕩犬攻擊。

附近工作人員說：「有十幾隻流浪狗，都躲在那個樹林裡面，那個靠近大漢溪，出太陽牠會來曬太陽。」

附近工作人員提及，「在後面那個腳踏車步道看過流浪狗。」

重回案發球場，環顧四周圍網已有破損痕跡，當地民眾也說曾經見過遊蕩犬，還有人在慢跑時被狗一路追著跑，但動保處獲報到場，犬隻已不在現場。

新北市動保處長楊淑方表示，「如果有飼主飼養，疏縱或有管理不當的情形，將依照《動保法》來開罰，若為遊蕩犬隻也將會進行收容。」

這回的問題犬隻，是有人飼養還是流浪狗有待釐清，動保處則提醒，要是遇到流浪動物，盡量減少對峙、也不要任意餵食，避免狗群群聚，繁養出更多浪浪，甚至衍生環境髒亂等問題。