棒球隊教練性侵41童涉犯90罪二審駁回! 家長淚控心痛

中部中心／黃毓倫、黃信儒、林子翔 台中報導

台中市某國小棒球教練，涉嫌性侵猥褻學童，總計41人受害，還被搜出34段不雅片，一審遭法院判刑超過464年，但被告卻上訴到高等法院，遭二審法官駁回，維持一審判刑，全案還可上訴。受害家長無法接受，為什麼被告犯行累累還要上訴，聲淚俱下控訴應該判死刑！

受害孩童家長（變音處理）：「死刑都應該不應該出來，我們的痛很痛。」

孩童家長講到一度哽咽，帽子口罩遮住了她的眼淚，卻難掩她的心痛，她的孩子在學校打棒球，慘遭教練伸狼爪猥褻，而且還不只一個孩子受害。一審判刑期期加總遭過四百多年，被告還上訴到高等法院，遭法官駁回。

受害孩童家長（變音處理）：「他應該判死刑吧，這麼多的小孩受害，為什麼還要再讓他出來？」

根據一審判決內容，法官調查後統計受害學童41名，性侵猥褻90次，查獲34段偷拍影片，法官依7個強制性交罪、46個強制猥褻罪，還有製造性影像等罪，累計刑期超過464年。看似已經重罰，但依法最終執行刑期，最多只能執行30年！





台中一名棒球教練涉嫌性侵、猥褻孩童遭一審判刑不服，上訴到高等法院被駁回。（圖／資料畫面）









律師陳頂新：「90個犯罪行為，基於一罪一罰原則，最終被宣告464年的有期徒刑，然而依照刑法51條的規定，有期徒刑最終（最多）只能執行30年。」

被告服刑超過一半以上，若表現良好，還可以申請假釋，換句話說被告只要被關15年，就有機會出獄，讓家長想到就害怕！

台中市議員（眾）江和樹：「到現在還沒有覺得，你對不起這些小朋友，你還在上訴，台灣的法律對你已經太好了，你有可能被關四百多年嗎，最高只關了30年，表現好一點15年就（假釋）出來了。」

受害孩童家長（變音處理）：「他就算只有關30年，那30年後我們要怎麼辦，我們還是要持續擔心害怕。」





家長之前曾向民代投訴，害怕被告遭輕判，關三十年就被放出來，繼續威脅孩子。（圖／資料畫面）









我國法律對於性犯罪者，申請假釋有特別規定，除了要超過一半刑期，還要透過鑑定確認再犯風險降低。無罪推定，就算有罪定讞，只是對於家長來說，所謂一罪一罰也只是淪為數字，被告關個15到30年就可以出獄，這要受害者怎麼能接受！





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

原文出處：棒球教練性侵41童涉犯90罪提上訴遭駁回 家長淚控該判死刑

