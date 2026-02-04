棒球風吹法院！獲准赴日拚「經典賽」 辜仲諒：打贏韓國放鞭炮 法官回這句

中信慈善基金會董事長辜仲諒，為棒球「經典賽」聲請解除限制出境。侯柏青攝。



中國信託慈善基金會董事長辜仲諒，涉及澄清湖大樓背信案，一審判7年8月，目前受到手機監控。高院今天開庭，身為棒協理事長的辜仲諒聲請去日本東京和美國邁阿密拚今年的經典賽，小組賽若晉級將展延聲請赴美，他強勢說，「打贏韓國要放鞭炮」，法官准了3/4到3/9赴日，力挺中華隊「一定打很好」，還加碼告訴律師「先準備展延的狀子。」

高院今天開澄清湖案，法庭上卻吹起濃濃棒球風，辜仲諒打算聲請3/4到3/9赴日本東京拚經典賽，如果中華隊晉級第二輪，接下來的3/10到3/19，將率領中華隊遠赴美國邁阿密。辜仲諒講起他最愛的棒球，當庭滔滔不絕講起小組賽戰況，認為一定要打贏韓國。

辜仲諒分析，中華隊有機會贏捷克，3/5對澳洲有把握，3/6若輸日本較沒關係（日本實力堅強），但最關鍵的一役，絕對是3/8對上韓國，由於攸關是否晉級，「這場最重要，打贏的話要放鞭炮去美國」。

法官詢問檢方意見，檢方同意解禁，但建議比照之前模式責付律師等人，法官准了辜仲諒率中華隊赴日，還加碼說「一定打很好」，請律師先準備好展延的陳報狀。辜仲諒在庭訊結束後，不忘許願「小組賽希望我們和日本晉級。」

中信銀行於20年前砸9.5億元購買澄清湖大樓，時任董事長辜仲諒被控與前妹婿、金融投資處長陳俊哲（通緝）、時任中信銀金融投資處協理李聲凱等人合謀，以關係人交易形式將價金從8.5億墊高到9.5億，導致中信銀損失1億元，一審依《銀行法》特別背信罪判辜仲諒7年8月。

此外，中信銀在處分鳳山信用合作社、萬有紙廠、華王電機、奕行、奕銘投資股份有限公司等不良債權案時涉及關係人交易，造成中信銀損害。一審認定張明田、林祥曦、陳俊哲及李聲凱均涉特別背信，判張明田8年、林祥曦9年6月。而李聲凱涉兩案，合併判處9年4月。

辜仲諒等人上訴，高院今天開庭整理爭點，辜仲諒否認犯罪，強調沒有從中獲利，律師則主張，當年都是陳俊哲在處理。法官訊後諭知候核辦。

