棒球》下放平常心 想再拚國手 鄭宗哲 備戰經典賽

鄭宗哲（左）今年曾上過大聯盟，但隨後遭下放，他表示心態很重要。（范揚光攝）

台灣好手鄭宗哲今年實現升上大聯盟的夢想，但僅出賽3場、首安尚未開張，就回3A打到球季結束。4日在青棒訓練營被小學弟問遭下放會否難過，他表示以平常心看待，「不管在哪裡打球，那個地方就是我的大聯盟，我就是好好打！」也透露自己應該會打經典賽。

「被下放就繼續打球啊，不就是換個地方。」鄭宗哲告訴訓練營學員，當時被海盜下放並不意外，「其實很少人是一上去（大聯盟），就一直站到退休那一天，有上上下下才是正常的。」甚至進入傷兵名單、被交易，都是職業球員的日常，但不管在哪裡，本分就是把球打好。

廣告 廣告

鄭宗哲今年4月因海盜金手套工具人崔歐洛受傷，成為第18位登上大聯盟的台灣好手，但隨著崔歐洛傷癒歸隊，鄭宗哲僅留下出賽3場、打擊7支0的短暫大聯盟旅程。最後全季在3A出賽107場，繳出打擊率2成09、1轟、18盜的成績單。

儘管上大聯盟沒能一炮而紅，但身高僅173公分的鄭宗哲，除了守備獲得高度評價，在高階1A與2A階段曾連兩年揮出雙位數全壘打，早已證明自己能夠克服不被看好的體型劣勢，也鼓勵台灣新生代棒球好手不要給自己設限。

「我自認不是非常有天分，也沒有高大身材，就是一個努力打球的球員。」鄭宗哲說，若非踏上旅美挑戰之路，就不會知道自己能把英文講得很流利，「不知道原來我1年可以打10幾轟、可以打那麼多三壘打，也不知道原來我的守備會在聯盟受到認可。因為不設限，這些東西才有機會發生。」

展望明年，鄭宗哲透露已收到經典賽徵詢，「我應該是會打。」由於開始備戰的時間跟大聯盟春訓差不多，就跟過往一樣好好準備。大目標則是希望自己在大聯盟的「服務時間」能再長一點，待得愈久愈好，「但也不要著急，最重要的還是保持健康，繼續學習讓自己變得更好。」