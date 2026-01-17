棒球、世足、亞運全看東森 2026三大賽事一起熱血

東森電視不只轉播WBC棒球經典賽，也將轉播世足與亞運等2026年三大體育賽事。東森新聞





今年體育賽事火力全開，隨著世界棒球經典賽預賽即將在3月點燃戰火，中華隊已進駐高雄左營國訓中心展開集訓，全台關注熱度持續升溫，而今年首場的國際體壇的重頭戲WBC世界棒球經典賽，東森電視也將有線電視獨家轉播，Team Taiwan！挺台灣！讓球迷不錯過任何精彩賽事。

此外，東森電視今年也一口氣拿下三項國際大型運動賽事轉播權，從春天一路延燒到秋天，橫跨棒球、足球與綜合運動賽會，完整布局2026體育年，打造全年不間斷的運動觀賽熱潮。

3月率先登場的是WBC世界棒球經典賽，中華隊再度站上國際舞台，全民應援氣勢成形；緊接著6到7月，全球矚目的世界盃足球賽登場，頂級球星、跨國對決接力上演；9到10月則迎來亞洲運動會，台灣代表隊在多項運動中全面出擊，拚搏榮耀。

三項賽事橫跨不同運動類型與觀眾族群，讓今年幾乎月月都有國際賽事焦點，從國家隊備戰、球員故事、場上關鍵時刻，到賽後解析與延伸報導，東森不只轉播比賽，更追蹤每一場體育賽事的情緒與臨場感。

隨著經典賽進入倒數，世界盃與亞運接力上線，2026年被視為近年來運動賽事最密集的一年，而東森電視也以三大國際賽事到位的完整布局，成功營造全年運動主場氣勢，陪伴球迷一路看好、看滿、看熱血。

東森電視將轉播ＷＢＣ賽事。東森新聞

東森電視轉播WBC場次。東森新聞

