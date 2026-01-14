棒球》中華隊今開訓 交棒小老弟 陳冠宇 辭退經典賽

樂天桃猿左投陳冠宇接受中國時報專訪，看好年輕的中華隊這次能在經典賽一搏。（劉宗龍攝）

經典賽中華隊15日將在高雄國訓中心展開集訓，但前年底12強賽牛棚要角陳冠宇14日接受《中國時報》專訪時透露，考量自己往年開機慢熱的狀況，已婉拒教練團邀請，而且年輕球員能力好又想拚，「這次陣容我覺得可以期待！」至於自己留下的第8局布局投手位置，陳冠宇則力推樂天桃猿隊友莊昕諺。

現年35歲的陳冠宇，是12強奪冠陣容中的頭號老將，而他完美守護中華隊的第8局，整屆出賽6場、投5.2局1分未失，包括在冠軍賽對日本中繼1局飆出2K。去年中職他也繳出回台後最佳的1.69自責分率，幫助樂天桃猿奪得日資接手後的首座總冠軍。

廣告 廣告

然而，12強是職棒球季結束後的國際賽，經典賽卻在開季之前進行。陳冠宇說：「每年季初我都很努力調整，但身體都很容易跟我開玩笑，23年經典賽一回去就肩膀傷痛，10場投完在二軍躺很久。」現在自己年紀也大了，真的有辦法提早開機嗎，會不會成為中華隊的負擔？都令他陷入長考。

中華隊投手教練林岳平日前談到徵召狀況，曾說重點不是誰來，而是誰來了之後能把狀態調整好，陳冠宇說自己非常認同，要打中華隊不是看資歷、名氣或去年成績，而是屆時的狀況能否勝任。尤其是看到外傳的集訓名單有不少球速動輒150公里的年輕人，讓他笑說：「哇！我拿什麼贏他們？」

中華隊這次經典賽將對上「有大谷翔平」的日本隊，陳冠宇笑說自己在日職時期三振過大谷翔平，「這個紅利也是吃了很久！」鼓勵小老弟們勇敢去創造話題，「大谷的確很強，但只要把球控制在他的揮空率最高的地方，投手還是有勝算的。」

至於第8局投手的接班人，陳冠宇表示以中職投手來看，他很推薦隊友莊昕諺，「他有時會開玩笑說，冠宇學長投不好一點，讓他去投。他沒有在怕的，大心臟很適合投第8局。還有（曾）峻岳、（宋）家豪可以投8、9局，我們這次牛棚很有看頭！」