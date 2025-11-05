棒球》兩岸兄弟太象 中信育樂：若侵權將反制

大陸新成立的「中國棒球城市聯賽」（CPB）預計明年初以5隊規模開打，其中「上海兄弟」從隊名到黃色象頭隊徽，都與中華職棒的中信兄弟高度相似。對此中信育樂5日回應，球團與營運團隊對此事並不知情，若有相關侵權也將採取必要措施，重申一定以台灣利益及球迷為最優先考量。

由於上海兄弟跟中信兄弟的識別元素太像也太「象」，網路瘋傳中信集團是上海兄弟的幕後贊助者，引發不少球迷到中信兄弟臉書留言抗議，批評聲音包括兄弟象的精神被糟蹋、CPB跟中職英文縮寫CPBL太相似，還有人擔心CPB規定各隊港澳台球員不得低於10人，影響中職或台灣社會聯賽的兵源。

中職會長蔡其昌在立院受訪時則表示，商標權益屬於球團，聯盟不涉及球團經營，但是如果商業行為影響聯盟整體利益，就會請球團說明是否有損及商標或權益，已先請中信球團對外說明。

大陸目前唯一的「中國棒球聯賽」（CPL）在2023年由政府主導恢復進行，「中國棒球城市聯賽」則於今年9月宣布成立，創始5隊是長沙黑皮、上海兄弟、深圳藍襪、廈門海豚及福州海俠，計畫明年先舉辦「立春聯賽」與「夏至聯賽」兩項短期試行賽事，後年測試主場制度。